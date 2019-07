»Strich/Code/Move – ein Brückenschlag zwischen Kunst und Politik«. Information und Diskussion über Intimität und Sexualität, über Sexarbeit und das Prostituiertenschutzgesetz. Donnerstag, 25.7., ab 11 Uhr, Wagenburg hinter dem Hauptbahnhof, ­Washingtonplatz, Berlin. Info: strich-code-move.art/event/

»Besetzen-Sprechstunde«. Infos rund um das Thema Besetzung, Sammlung an Büchern/Broschüren und Kontakt zu Menschen, die bei Besetzungen in den 80ern und 90ern dabeiwaren, Infos zur Entwicklung der letzten Jahre und der aktuellen Kampagne »#besetzen«, Dokumentation des Leerstands in der Stadt. Donnerstag, 25.7., 18 Uhr, Projektraum ABB, Schererstr. 8, Berlin. Veranstalter: Hausprojekt »Projektraum ABB«

»Open-air-Globale-Kino: Die Strategie der Schnecke«. Spielfilm, Kolumbien, spanisch mit dt. UT. Politisches Filmfestival auf Initiative der ATTAC-Gruppe Leipzig. Vorab Liveband. Freitag, 26.7., 20 Uhr, »Caracan« im Auenwald, Neue Linie 20, Leipzig. Info: globale-leipzig.de

»Zurück auf Anfang: Einführung in eine wahre Geschichte der DFFB«. Film von Frank Behnke und Stefan Pethke, Collage mit Ausschnitten von Werken aus der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Ein Blick auf das Politische, auf Klassenverhältnisse, auf Liebe und Poesie, Aktivismus und Kunst, Propaganda und Realismus. In Anwesenheit der Filmemacher. Sonnabend, 27.7., 20 Uhr, Lichtblick-Kino, Kastanienallee 77, Berlin. Info: lichtblick-kino.org