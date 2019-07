Christian-Ditsch.de Menschlichkeit, aus der wir Kraft schöpfen: Gabriele Senft (hier bei einer Ausstellungseröffnung in der jW-Ladengalerie)

Seit fast 30 Jahren bereichert Gabriele Senft die Leserinnen und Leser dieser Zeitung mit ihrer Arbeit. Die gelernte Fotojournalistin zeigt, was wichtig ist. Sie setzt nicht in Szene, sondern ist nah bei den Menschen – bei den »Müttern gegen den Krieg« im bombardierten Belgrad im Frühjahr 1999 wie den sanktionsgeplagten Irakern am Vorabend des US-Überfalls 2003. Sie fotografierte bei unzähligen Friedensdemonstrationen, dem jährlichen Gedenken am Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde, bei Mieterprotesten, Kuba- und Nicaragua-Solidaritätsveranstaltungen und Manifestationen gegen rechts. Antikriegsbewegung und Antiimperialisten können froh und stolz sein, in Gabriele Senft eine verlässliche wie professionelle Chronistin des Widerstands an ihrer Seite zu wissen. Mit Freude können und sollten sie heute anstoßen auf den 70. Geburtstag ihrer Weggefährtin.

Gabriele Senft ist 1949 im Brandenburgischen Belzig geboren und hat in Luckau das Abitur gemacht. Ihre Eltern hatten dort als Neulehrer begonnen. »Sie haben dafür gesorgt, dass keinerlei Nazigedankengut mehr in der Schule geduldet wurde«, berichtet Gabriele Senft. Sie hat ihre Herkunft nie geleugnet oder sich dafür entschuldigt wie so viele andere. »Ich hab nicht in einem luftleeren Raum in der DDR gelebt und ich steh dazu, und habe nicht vergessen und nicht verdrängt, wie ich dort gelebt habe.« Nach dem Abitur absolvierte sie bis 1971 ein Volontariat bei der Bildagentur ADN-Zentralbild, begegnete Walter Heilig. Horst Sturm wurde ihr Mentor. An der Karl-Marx-Universität Leipzig studierte die Fotografin schließlich Journalistik. Auf ihrer Homepage hält sie fest: »Als Journalistin ärgert mich, dass heute die meisten Medien von Fotografinnen und Fotografen nur noch technisches Können verlangen und kein eigenständiges Denken.«

Anlässlich einer Ausstellungseröffnung sagte Gabriele Senft einmal trefflich: »Der 8. Mai 1945 – ein Tag, an dem die Menschheit aufatmen konnte, von Angst vor den Greueln des Krieges und der Schreckensherrschaft befreit – die Bedeutung dieses Tages hervorzuheben und wer für diese sich eröffnende friedliche Zukunft die größten Opfer brachte, das muss immer wieder, immer aufs Neue bekräftigt werden.« Daher ihre Fahrt nach Belgrad vor 20 Jahren, daher ihre fotojournalistische Begleitung antifaschistischer Proteste. Eines ihrer ersten Fotos, aufgenommen 1960 im Alter von elf Jahren im winterverschneiten Dresden, zeigt die Ruine der im Weltkrieg zerstörten Frauenkirche – »aufgenommen mit einer aus Dresden stammenden Penti I«, wie sie, ganz Fachfrau, noch heute genau weiß. »Wo auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden beruht.« Gabriele Senft hat sich die Passage im Weltjugendlied zur Maxime gemacht.

Längst fotografiert auch sie digital. Doch nicht die Technik macht das Bild, es ist der geschulte Blick für den richtigen Moment, für den genauen Ausdruck, für Licht und auch Stimmung. Sie machen den Unterschied aus zwischen den millionenfachen Handyschnappschüssen und einzigartigen Dokumenten der Zeitgeschichte. Angela Davis, Pete Seeger, Käthe Reichel, Mikis Theodorakis, Ruth Werner, Gerhard Gundermann, Fritz Cremer, Elisabeth Bergner, Theo Balden, Rolf Becker und Konstantin Wecker – Gabriele Senft hat sie alle und noch viele mehr vor der Linse gehabt und uns deren Bilder vermacht.

Ihr im Verlag Wiljo Heinen erschienenes Fotobuch »Target« dokumentiert ein NATO-Kriegsverbrechen und seine Folgen am 30. Mai 1999 im jugoslawischen Varvarin – anschaulich wie bewegend gibt Senft denjenigen, die vom Kriegspakt seinerzeit zu »Kollateralschäden« erklärt wurden und die bis heute an dem Verbrechen leiden, Name und Gesicht. Es ist ein Manifest gegen Kriege und ist zum zwanzigsten Jahrestag auch in serbischer Übersetzung erschienen.

Mit ihrer »Trotz alledem«-Ausstellung hat Gabriele Senft einen – auch für sie persönlich – wichtigen Kontrapunkt gesetzt. Nachrichten von immer mehr Instabilität weltweit, Terror, Umweltkatastrophen und Kriegen sollen nicht die Oberhand über das Leben gewinnen. Bewusst zeigt Gabriele Senft Momente friedlicher Begegnung in verschiedenen Ländern Europas, »von Lebensfreude und der Sehnsucht nach einem erfüllten, friedlichen Alltag, die Freude an den Kindern, bei Feiern, … einfach die Schönheit der Welt erfassen zu können und die Menschlichkeit, aus der wir Kraft schöpfen, die Ermutigung durch freundliches solidarisches Miteinander und helfend etwas für sich selbst zu tun«. Danke dafür – und auch für all die gelungenen Aufnahmen unserer Familien wie Freunde.