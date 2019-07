Nachschlag: Mach mit bei uns in der BRD

Bernd von Jutrczenka/dpa Carsten Sieling (SPD), Angela Marquardt (SPD), Malte Spitz (Grüne), Stefan Liebich (Linke), Agnieszka Brugger (Grüne) und Frank Schwabe (SPD, v. l. n. r.) hoffen für einen Moment auf »Rot-Rot-Grün« (Bundestag, 17.2.2014)

»Die Bundeswehr muss das viele, viele Geld, was sie hat und was sie jedes Jahr bekommt, sinnvoller einsetzen. (…) Wenn man mit dem Geld, was man hat, das macht, was im Grundgesetz steht, nämlich eine vernünftig ausgestattete Verteidigungsarmee auszurüsten, dann haben wir mehr als genug Geld.« Wer spricht da? Einer vom »Arbeitnehmerflügel« der CDU aus dem Jahr 1975? Ein SPD-Mann aus dem Jahr 1997? Der Interviewte heißt Stefan Liebich, ist außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, und was er sagt, ist ganz gegenwärtig. Daran kann, wer will, und Liebichs Zweifel am Sinn der Aufrüstung und am Zweck von Auslandseinsätzen gleichwohl eingedenk, wieder einmal ablesen, was Die Linke inzwischen für eine Partei ist. Eine grundsätzlich kritische Haltung zur Bundeswehr und zur Außenpolitik der Bundesrepublik ist ihr längst abhanden gekommen. Sie macht Realpolitik und reicht Verbesserungsvorschläge ein. »Ich bin immer dafür, dass Deutschland Verantwortung übernimmt«. Liebich übernehmen Sie! (brat)