Brigitte Kronauer tot

Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer ist tot. Wie ihr Verlag Klett-Cotta am Dienstag mitteilte, starb sie nach langer Krankheit am Montag im Alter von 78 Jahren in Hamburg. Kronauer zählte zu den wichtigsten Schriftstellerinnen der BRD und gehörte zum erweiterten Umfeld der Neuen Frankfurter Schule. Schon ihr Debütroman »Frau Mühlenbeck im Gehäus« (1980) wurde von der Kritik als »vollendet« gefeiert, weitere Erfolge wie »Teufelsbrück« (2000) mehrten ihren Ruhm. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung lobte anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2005 zutreffend »ihren Sinn für das scheinbar Banale, für Komik, Erotik und Sarkasmus«. Sie sei eine »Meisterin des Vexierspiels, der höheren Heiterkeit und des musikalischen Schreibens«. Ihr Buch »Das Schöne, Schäbige, Schwankende«, soll nun am 9. August posthum erscheinen. (jW)