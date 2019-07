Peter Hamm gestorben

Der Lyriker und Essayist Peter Hamm ist tot. Er sei am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte der Carl-Hanser-Verlag am Dienstag in München mit. Hamm hatte schon mit 17 Jahren Gedichte veröffentlicht. Außerdem schrieb er Essays und verfasste Filmporträts namhafter Schriftsteller wie Ingeborg Bachmann, Peter Handke und Robert Walser fürs Fernsehen. Auch als Literaturkritiker machte er sich einen Namen. (dpa/jW)