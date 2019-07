Sanierungsstau im Zugverkehr

Cindy Riechau/dpa Sanierungsbedarf: Bagger auf den Gleisen am Hauptbahnhof Hannover (15.7.2019)

Egal, was dieser Tage die Frage ist, die Antwort, so scheint es, ist die Bahn. Ob CO2-Steuer oder Flugverbote im Inland, der Zugverkehr passt wie ein Generalschlüssel in jedes Schloss und vermag, jedes Problem zu lösen. Experten und Laien sind sich dennoch einig: Die Deutsche Bahn muss attraktiver, ja vor allem günstiger werden. Trotz der intensiven Debatten über klimaschonendes Reisen und dem Versuch privilegierter Oberschichten, einkommensschwachen Ballermann-Touristen das Fliegen streitig zu machen oder es sogar als »Klimasünde« darzustellen, bietet der Zugverkehr zur Zeit noch keine tragbare Alternative. Seit Jahrzehnten versprechen Verkehrsminister mehr Verkehr auf der Schiene, doch trotz Rekordinvestitionen und Bekenntnissen zum Klimaschutz kommt die Verkehrswende in Deutschland nicht richtig voran.

Zu den exorbitant hohen Preisen und den fast schon »planmäßigen« Zugverspätungen kommt noch eine marode Infrastruktur. Viele Bahnbrücken in Deutschland sind nicht mehr gut in Schuss. Sie zu sanieren ist aufwendig – und durch den Bauboom wird das Vorhaben noch deutlich teurer als zunächst geplant. Zwischen den Jahren 2015 und 2018 haben sich die Baukosten im Brückensanierungsprogramm mehr als verdoppelt, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. »Unter Berücksichtigung des derzeitigen durchschnittlichen Preises ergibt sich so eine Kostenmehrung von 1,2 Milliarden Euro«, heißt es in dem Dokument.

Die Zahl der Brücken, die saniert werden solle – mindestens 875 zwischen 2015 und 2019 –, wurde demnach aber nicht gesenkt. Etwa 25.000 Eisenbahnbrücken betreibt die Deutsche Bahn, davon sind mehr als 9.000 älter als 100 Jahre. Mindestens 1.250 Überführungen sind laut eines Berichts des Tagesspiegel so marode, dass nur noch der Abriss bleibt. Wegen der hohen Auslastung der Bauunternehmen könnte die steigende Nachfrage nicht komplett gedeckt werden, schreibt das Ministerium unter Berufung auf die Bahn. »Die im Vergleich zum Straßen- und Hochbau besonders hohen Anforderungen an Technik, Baudurchführung und Finanzierung bei Bahnprojekten führen zu steigenden Angebotspreisen.« Was genau nun nicht gebaut, erneuert oder ausgebaut wird, geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums nicht hervor: Weil es unterschiedliche Gründe gebe, sei es nicht möglich, konkrete Zahlen zu ermitteln, schrieb Staatssekretär Enak Ferlemann.

Tatsächlich hat die BRD noch nie so viel in die Schieneninfrastruktur investiert wie 2018. Ganze 6,383 Milliarden Euro flossen in den Bahnverkehr. Allerdings erweist sich diese Summe angesichts der jahrelangen Vernachlässigung und Unterfinanzierung der Bahn als ungenügend. Die jahrzehntelang ausbleibenden Investitionen haben in den vergangenen Jahren einen erheblichen Sanierungsstau nach sich gezogen.

Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel forderte den Bund auf, gegenzusteuern und lieber beim Straßenbau zu sparen. »Da das Budget des Bundes für den Erhalt des Schienennetzes gedeckelt ist, spart die Deutsche Bahn notgedrungen bei der Gleiserneuerung«, sagte er der dpa. Das Geld für den Erhalt reiche nicht aus, das Bahnnetz werde »weiter auf Verschleiß gefahren«. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) müsse den Neubau von Fernstraßen reduzieren – das sei klimapolitisch »ohnehin überfällig«. Wenn der Bund Baufreigaben im Straßenbau runterfahre, dämpfe das die Steigerung bei den Baupreisen. Das Verkehrsministerium lehnte diesen Vorschlag in seiner Antwort an die Grünen im Bundestag bereits ab: Was an Bauprojekten als Bedarf festgelegt sei, das sei auch notwendig – auch im Bereich der Fernstraßen des Bundes.