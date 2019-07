Die Sorgen des Kapitals

Roland Weihrauch/dpa Würden gerne länger streiken: Stahlarbeiter in Dortmund (11.3.2019)

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, hat der IG Metall mit einem Ende des Flächentarifvertrags gedroht. »Wenn alle Unternehmen die Tarifbindung verlassen, kann die Gewerkschaft zusehen, wie sie sich im Häuserkampf durchschlägt«, sagte Dulger der Süddeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). Mittlerweile werde durch die Flächentarifverträge derart viel geregelt, dass kleine und mittelständische Unternehmen überfordert seien. Nach Ansicht des Gesamtmetallchefs sollte die »Tarifbindung« künftig anders definiert werden: »Wenn ein Tarifvertrag aus maximal 25 Komponenten besteht, könnte man jeden als tarifgebunden bezeichnen, der mehr als fünf oder sechs davon akzeptiert.«

Grund für die verbale Eskalation scheint die neue Streiktaktik der Gewerkschaft zu sein. Im vergangenen Jahr hatte die IG Metall erstmals 24-Stunden-Streiks durchgeführt. Laut dem Gesamtmetall-Chef kostete das die Unternehmen »drei Millionen Arbeitsstunden« bzw. »dreimal soviel wie die Jahre davor«. Ein »Gleichgewicht der Kräfte« sei Dulger zufolge nun nicht mehr gegeben.

In der Tarifrunde 2018 hatten sich die Tarifpartner auf eine Lohnerhöhung von 4,3 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten geeinigt. Außerdem wurde die Wahlmöglichkeit zwischen einem Tarifzuschlag von 27,5 Prozent eines Monatsentgelts oder acht freien Tagen im laufenden Jahr ausgehandelt. Die freien Tage sind allerdings nur besonders stark belasteten Beschäftigten vorbehalten, etwa Schichtarbeitern, die kleine Kinder betreuen müssen, oder Angestellten mit pflegebedürftigen Angehörigen.

Dennoch sind nach der Tarifrunde 2018 einige mittelständische Betriebe laut Dulger aus dem Unternehmerverband ausgeschert. Eine Sprecherin der IG Metall kommentierte das Interview auf jW-Nachfrage folgendermaßen: »Die Tarifautonomie und die Flächentarifverträge sind die Eckpfeiler unseres seit Jahrzehnten erfolgreichen Wirtschaftsstandorts. Davon profitieren Unternehmen wie Beschäftigte gleichermaßen. Dies einseitig in Frage zu stellen, schadet allen. Im übrigen werden Tarifverträge bekanntlich von beiden Verhandlungspartnern unterschrieben.«

Vordergründig sorgt sich Gesamtmetall um die »mittelständischen« Unternehmen und um die Sicherung des Flächentarifvertrags, der seit Jahrzehnten die Arbeitsbedingungen der aktuell 1,9 Millionen Beschäftigten in den Mitgliedsunternehmen regelt. Im Hintergrund allerdings geht es um die Interessen der – nach eigenen Angaben – konjunkturell angeschlagenen Großbetriebe, in denen die Gewerkschaft vergleichsweise einflussreich ist. Die IG Metall mache »immer in denjenigen Unternehmen am meisten Rabatz, die besonders fest zur Tarifbindung stehen«, klagte der Chef des Unternehmerverbandes im Gespräch mit der Süddeutschen. Eine ähnliche Argumentation brachte Gesamtmetall auch während der im Juni gescheiterten Auseinandersetzung um die Arbeitszeitverkürzung für die Beschäftigten in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie vor. Am 19. Juni hieß es in einer Presseerklärung: »Ein Tarifwerk, das lediglich die Interessen der Mitarbeiter von wenigen Großunternehmen in Sachsen und Berlin-Brandenburg im Blick hat, ohne für die Masse der Betriebe und Belegschaften in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern verkraftbar zu sein, zerstört die ohnehin schwache Tarifbindung im Osten und spielt die Belegschaften gegeneinander aus.« In Ostdeutschland müssen die Angestellten weiterhin 38 Stunden arbeiten – statt 35 wie ihre westdeutschen Kollegen. Für den gleichen Lohn, versteht sich.