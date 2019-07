»Lovemobile« in Berlin

Jörg Carstensen/dpa Preisetiketten auf »Liebesmobil«: Auch so geht Kapitalismus

Am Thema Prostitution scheiden sich seit jeher die Geister. Seit Jahren werden Diskussionen um einen möglichen Umgang mit dem ältesten Gewerbe der Welt oft in einer Heftigkeit geführt, wie sie nicht mal in politischen ­Diskussionen vorkommt. Während vor allem SPD-Bundestagsabgeordnete um Leni Breymaier für ein Verbot von Prostitution werben, stemmen sich die Mehrheit der ­Parlamentarier von Linkspartei und Bündnis 90/Die Grünen, aber auch etablierte Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, die Deutsche AIDS-Hilfe und der Deutsche Frauenrat dagegen. Sie fürchten vor allem, dass Sexarbeiterinnen in die Illegalität gedrängt würden und für Hilfsangebote nicht mehr erreichbar wären. Hinzu käme, dass ­Flüchtlinge, die sich prostituieren, infolge der Kriminalisierung abgeschoben werden könnten. Auch dass die Situation männlicher Sexarbeiter so gut wie nirgendwo thematisiert wird, sorgt zunehmend für Zündstoff.

Um der Debatte über Prostitution neue Impulse zu geben, haben mehrere Beratungsstellen für Prostituierte eine Ausstellung zum Thema erstellt, die am Montag auf dem Berliner Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof eröffnet wurde und dort noch bis zum Samstag zu sehen ist. In der Bezeichnung der Veranstaltungsmittel taucht das Wort »Liebe« auf: Unterstützt von einer Reihe feministischer Organisationen, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und dem linken Kulturzentrum SO36 stehen fünf sogenannte Lovemobile auf dem Platz.

Unter der Leitung der Künstlerin Kerstin Schulz und des Teams vom »Atelier Dreieck« beherbergen die Wohnmobile ein Museum zur Geschichte der Sexarbeit in Deutschland und eine interaktive Ausstellung mit Sextoys, die bei Berührung Fragmente von Interviews mit Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern wiedergeben. Zudem werden Informationen zum »Prostituiertenschutzgesetz« (ProstSchG) angeboten, welches von ausnahmslos allen Beratungsstellen und Prostituiertenverbänden abgelehnt wird und seit dem 1. Juli 2017 in Kraft ist.

»Wir wollen eine Brücke schlagen zwischen den einzelnen Ansprüchen. Es wäre ein schönes Bild, wie bereits 2012 erlebt, dass ein Museumsdirektor neben einem Bordellbesitzer oder einer Sexarbeiterin, neben einem Kirchenvorstand oder einer Mitarbeiterin der Gesundheitskassen arbeitet und diese sich wertschätzen. Noch schöner wäre es, wenn diese Wertschätzung anschließend in eine Streichung des ProstSchG einfließen würde«, erklärte Kerstin Schulz zu Beginn der Aktion.

Dem pflichtet auch Sexarbeiterin Nicci bei: »Die Bestimmungen des Prostituiertenschutzgesetzes seien «ein eindeutiger Rückschritt – zurück zu den Zeiten vor dem Prostitutionsgesetz, das uns zumindest unser Recht auf unseren Lohn einräumte«. Das nun gültige Gesetz verdiene »noch nicht mal seinen Namen, denn es wird kein Schutz gewährt, sondern Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter unterliegen einer engmaschigen Kontrolle, Registrierung und Überwachung«, bilanziert sie.

Unterstützter des Projektes berichteten am Dienstag im Gespräch mit jW davon, dass Passantinnen und Passanten die Kunstaktion »äußerst positiv« aufgenommen hätten. »Es kam zu tollen Gesprächen. Selbst diejenigen, die sich selbst nicht näher mit dem Thema beschäftigt haben, oder die Meinung vertraten, dass freiwillige und selbstbestimmte Sexarbeit nur eine kleine Minderheit darstellen würden, diskutierten mit uns sehr aufgeschlossen», berichtete Andreas Reichelt gegenüber jW. Auch hätten viele Passanten die »Möglichkeit wahrgenommen, sich in den Lovemobilen mit Sexarbeiterinnen zu unterhalten und sich von ihnen über ihren Beruf und ihre Erfahrungen informieren zu lassen«.