Volksbegehren gegen Pflegenotstand gescheitert

Peter Kneffel/dpa Übergabe der gesammelten Unterschriftenlisten für das Volksbegehren »Stoppt den Pflegenotstand« vor dem bayerischen Innenministerium (München, 8.3.2019)

Nach dem Hamburger Verfassungsgericht hat nun auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand für rechtlich unzulässig erklärt. »Der dem Volksbegehren zugrundeliegende Gesetzentwurf ist mit Bundesrecht unvereinbar«, sagte der Präsident des Gerichts, Peter Küspert, vergangenen Dienstag in München. Dem Freistaat fehle schlicht die Gesetzgebungskompetenz.

Die Initiatoren der Unterschriftensammlung – ein Bündnis aus Pflegekräften, Ärzten, Politikern und Juristen – hatten nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Sie forderten unter anderem eine verbindliche Pflege-Personal-Bemessung für alle Stationen, Funktionsbereiche (z. B. Reinigung, Kreiß- oder Operationssaal) und Patienten. Das mit dem Volksbegehren intendierte Gesetz sollte »die Voraussetzungen für mehr Menschlichkeit und Zuwendung in den Krankenhäusern schaffen« und »Krankenhausinfektionen vermeiden« helfen. Zu Beginn des Referendums vor etwa einem Jahr gab es zwar Verhandlungen zwischen den Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) um Personaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche. Die Vermutung der Initiatoren, »eine spürbare Verbesserung« sei dadurch nicht zu erzielen, bestätigte sich allerdings im nachhinein. Vor dem Hintergrund beriefen sich die Initiatoren des Volksbegehrens auf Regelungen von 2016, wonach Qualitätsanforderungen zur Krankenhausplanung auch auf Landesebene festgelegt werden dürfen.

Das bayerische Innenministerium hatte das Volksbegehren dennoch für unzulässig erklärt und argumentierte, zentrale Teile der Forderungen seien schon durch Bundesrecht abschließend geregelt. In Bayern gebe es deswegen keine entsprechende Gesetzgebungsbefugnis.

Dieser Argumentation folgte nun auch das Verfassungsgericht. Es verwies auf bereits bestehende Bundesgesetze zur Personalbemessung, wie die Psychiatriepersonalverordnung von 1990, die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung von Oktober und das Pflegepersonalstärkungsgesetz von Dezember letzten Jahres. Wie diese Vorschriften gesundheitspolitisch zu bewerten sind, sei »nicht maßgeblich«. Die Intention der bundesgesetzlichen Regelungen, nämlich die Sicherung einer angemessenen Ausstattung der Krankenhäuser mit Pflegepersonal, entspreche gar derjenigen des Volksbegehrens. »Der Bundesgesetzgeber will das gesetzte Ziel lediglich anders erreichen als die Initiatoren des Volksbegehrens. Wenn er dabei teilweise auf Freiwilligkeit und finanzielle Anreize setzt, ist dies Ausdruck eines eigenen abschließenden Gesamtkonzepts.« Dass die Pflegepersonalvorgaben des Bundes »möglicherweise hinter den Anforderungen im Gesetzentwurf des Volksbegehrens zurückbleiben«, führe nicht zu einer »Regelungskompetenz der Länder«.

Die Initiatoren des Volksbegehrens waren enttäuscht. Das sei eine schlechte Nachricht für alle Patienten und für die Beschäftigten in der Pflege, hieß es in einer Erklärung des Bündnisses. »Mit juristischen Argumenten haben CSU und Freie Wähler Verbesserungen verhindert. Statt um Gesundheit, menschenwürdige Pflege und erträgliche Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern ging es ihnen wieder mal nur um Paragraphen und um die Gewinne der Krankenhauskonzerne.« Die Staatsregierung gebe sich mit Mindeststandards zufrieden. »Wir wollen aber eine bestmögliche Versorgung.« Abschließend erinnerte das Bündnis den Freistaat an seine Kompetenz, die Bedingungen zumindest im Bereich der Universitätskliniken zu verbessern: »Hier ist die Zuständigkeit des Landes unbestritten.«

Das Bremer und das Berliner Volksbegehren für mehr Personal an Krankenhäusern wurden ebenfalls von den zuständigen Ministerien an die Verfassungsgerichte überwiesen.