Nachschlag: Kleine Minderheit

Darrin Zammit-Lupi/Reuter Eine Leistung der Menschheit mit schwerwiegenden Folgen für den Klimawandel: Fliegen

Der Anstieg des Meeresspiegels und das Abschmelzen der Polkappen stehen symptomatisch für einen Prozess, der unaufhaltsam scheint. Mit der Erfindung der Dampfmaschine fing es an. Mit revolutionärer Rasanz machte sich der Mensch die Erde Untertan. Eine Erfindung jagte die nächste, eine Technologie toppte die andere. »Die Erdzerstörer« entstand in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftshistorikern Christophe Bonneuil und Jean-Baptiste Fressoz. Die Autoren werfen einen kompromisslosen Blick auf die letzten 200 Jahre des Industriekapitalismus: Sie erzählen vom Abbau der fossilen Brennstoffe, von der Erfindung des Automobils, der Kernkraft und dem Massenkonsum; vom Imperialismus, von Kriegen, vom Wachstum der Städte, von industrieller Landwirtschaft und von Globalisierung. Der Dokumentarfilm zeigt auch, wer hinter dieser Entwicklung steht. Denn die Schuld an der Umweltkrise trägt nicht die Menschheit an sich – historisch gesehen, ist für sie nur eine kleine Minderheit verantwortlich. (efa)