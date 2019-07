Anthroposophische Netzwerke

Sebastian Gollnow/dpa Verbuchen 100 Jahre nach Gründung der ersten Einrichtung großen Zulauf: Waldorfschulen (zu sehen: Schüler der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, 2019)

Der Gründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, hat mich schwer beeindruckt, weil er bereits Anfang der zwanziger Jahre Rinderwahnsinn und Bienensterben voraussagte, und zwar mit den richtigen Begründungen. Die von Steiner auf einem schlesischen Gutshof entwickelte »biologisch-dynamische Landwirtschaft« (mit dem Gütesiegel »Demeter«) hat sich inzwischen über viele Länder ausgebreitet. Der älteste Demeter-Betrieb, Hof Marienhöhe, befindet sich bei Bad Saarow. Daneben gibt es eine Vielzahl von anthroposophischen Bildungseinrichtungen (Waldorfschulen, Hochschulen, Kunst- und Musikschulen) sowie Krankenhäuser und sozialtherapeutische Einrichtungen.

Besonders interessant sind ehemalige Waldorfschüler. Eine Studie des kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen bescheinigt ihnen geringe Neigungen zu Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Allerdings sind die Waldorfschulen Bildungsanstalten der oberen Mittelschicht, da sie pro Kind durchschnittlich 200 Euro im Monat kosten.

Bürgerliche Mainstreammedien kritisieren an den anthroposophischen Projekten regelmäßig das »Esoterische«. Als ein Professor an der Universität in Kassel die Wirkungsweise einiger daraus hervorgegangener Agrartechniken erforschen wollte, warnten Journalisten des Spiegels, die Uni würde mit solchen Forschungen ihren guten Ruf gefährden. Ähnlich in der Taz: Wenn einmal im Jahr eine Beilage »Anthroposophie« erscheint, sind jedesmal viele Mitarbeiter entsetzt: Rudolf Steiner war doch ein Deutschnationaler, er nannte Afrikaner Neger, seine Evolutionslehre ist rassistisch usw. Das hätte in der politisch korrekten Taz nichts zu suchen. Anzeigen der Bundewehr indes sind weniger umstritten.

In der Berliner Friedrichstraße 23 ist gerade die »Anthro Global« zu sehen, eine Art Leistungsschau der anthroposophischen Bewegung. Zu meiner Überraschung entdeckte ich dort etliche Betriebe, die sich, zumindest auf den ersten Blick, keiner Idee von Rudolf Steiner verdanken dürften.

Man kennt ja die anthroposophischen Marken wie Weleda, Dr. Hauschka, Sonett, Speick und Rapunzel. Dass ein Motorkolbenhersteller wie die Mahle GmbH dazugehört, verwunderte mich. Das gilt auch für die Firma Sono Motors Sion, die Elektroautos mit Solarenergiezusatz herstellt, für den österreichischen Wasserturbinenhersteller Voith und die Wetzlarer Leica Camera AG. Bei diesen metallverarbeitenden Betrieben ist wahrscheinlich nicht so sehr das Produkt, sondern die Geschäftsführung anthroposophisch inspiriert.

Bei dem Demeter-Hof Brodowin nahe Berlin, den ein Adliger aus dem Westen erworben hat, finden dessen Nachbarn, dass dort zwar die Möhren, nicht aber die Mitarbeiter »artgerecht gehalten« werden, ich solle das doch mal recherchieren. Hab’ ich noch nicht. Erwähnt sei abschließend, dass zu den vielen anthroposophischen Weiterbildungseinrichtungen (neben Verlagen und Zeitschriften) die Unternehmensberatung Likedeeler und das Betriebsführungsinstitut NPI in den Niederlanden zählen. Dort gibt es außerdem die anthroposophisch orientierte Triodos-Bank, die vor allem Windkraftanlagen finanziert. Soweit die in der Berliner Ausstellung vorgestellten Knoten im anthroposophischen Netzwerk.

Dazu gehört auch eine Initiative für ein »bedingungsloses Grundeinkommen«, die mich ebenfalls verwundert hat, weil ich bislang der Meinung war, dass die Anthros vor allem auf Gemeinschaften bzw. Genossenschaften setzen, das »blGe« würde indes den Staat, den es doch abzuschaffen gilt, erheblich stärken. Schon 100 Jahre nach Durchsetzung eines demokratischen Staates wussten die Athener, dass das gleiche Recht für alle ohne gleichen Besitz für alle reinste Idiotie ist, es müsste also eher eine »bedingungslose Umverteilung« durchgesetzt werden. Aber die Anthroposophen haben sich einst durch Distanzierung vom indisch-buddhistischen »Impuls« getrennt und statt dessen christlich grundiert. Daher der Almosengedanke und die Idee »Almosen für alle«.