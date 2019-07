Fortum und Uniper: Kooperation möglich

Espoo. Der finnische Großaktionär Fortum will die Gespräche mit dem Düsseldorfer Energiekonzern Uniper über eine mögliche Zusammenarbeit wiederaufnehmen. Fortum habe sich nach der Hauptversammlung mit Vertretern der Uniper-Beschäftigtenseite, mit dem Uniper-Management und dem Aufsichtsrat getroffen, erklärte Fortum-Konzernchef Pekka Lundmark am Freitag im finnischen Espoo. Am Donnerstag hatte der Uniper-Betriebsrat abermals vor einer feindlichen Übernahme durch Fortum gewarnt. Uniper ist einer der großen europäischen Stromerzeuger. Die Finnen haben ihren Anteil an Uniper mittlerweile auf 49,99 Prozent erhöht. (dpa/jW)