»Die freie Presse hat sich nicht gebeugt«

Murad Sezer/Reuters Solidarität mit inhaftierten Journalisten: Demonstration in Istanbul (28.7.2017)

Nach rund zehn Monaten Untersuchungshaft und viermonatiger Ausreisesperre durften Sie vor kurzem in die BRD zurückkehren. In der Türkei läuft allerdings das Verfahren gegen Sie wegen Terrorvorwürfen weiter (siehe jW vom 22.6.). Wie ist der Stand?

Meine Ausreisesperre wurde gegen eine Kaution aufgehoben, damit ich zur Beerdigung meiner Mutter kommen konnte. Vorherige Anträge zur Ausreise, die wir sowohl beim Prozesstermin am 30. April als auch danach gestellt hatten, waren stets abgelehnt worden. Mein nächster Prozesstermin ist der 15. Oktober. Es besteht dann für mich keine Anwesenheitspflicht, sondern es reicht, wenn meine Anwälte dort sind. Wie man weiß, ziehen sich Verfahren dieser Art in der Türkei in die Länge. Meine Anwälte befürchten, dass mein Prozess noch über zwei Jahre andauern wird.

In dieser Woche fanden mehrere Verhandlungen gegen Journalisten statt. Um welche Vorwürfe geht es dabei?

In dieser Woche gingen unter anderem die Prozesse gegen den Journalisten Deniz Yücel, gegen Mitarbeiterinnen der prokurdischen Tageszeitung Özgür Gündem, gegen den ehemaligen HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas sowie gegen den Künstler Osman Kavala weiter. Bei allen Angeklagten steht die Frage nach der freien Meinungsäußerung im Mittelpunkt. Ob Oppositionspolitiker, Journalistin oder Künstler, vorgeworfen wird ihnen meist das gleiche: »Terrorpropaganda« und »Mitgliedschaft in einer Terrororganisation«.

Wie ist die derzeitige politische Stimmung in der Türkei rund um den Jahrestag des Putschversuchs vom Juli 2016?

Die Situation ist weiterhin sehr angespannt. Nach dem Putschversuch war der Ausnahmezustand eingeführt worden, die Türkei wurde fortan mit Notstandsgesetzen regiert. Auch wenn der Ausnahmezustand nach zwei Jahren aufgehoben wurde, hat sich an der politischen Lage und den tagtäglichen Repressionen nicht viel verändert. Die Gleichschaltung der Presse ist davon ein wichtiger Teil. Die Opposition und vor allem die prokurdische Partei HDP steht weiterhin unter politischem Druck, ihre ehemaligen Vorsitzenden Figen Yüksekdag und Demirtas sowie Tausende von Aktivisten sind nach wie vor in Haft.

Trotz all dieser Repression und Verfolgung hat es die Opposition vor wenigen Wochen geschafft, die Kommunalwahl in Istanbul zu gewinnen (siehe jW vom 25.6.). Dieser Sieg war ein wichtiges Lebenszeichen für alle demokratischen Kräfte in der Türkei.

Das Solidaritätskomitee für Ihre Freilassung hat in der Vergangenheit Dutzende Kundgebungen sowie weitere Aktionen durchgeführt. Wird diese politische Arbeit fortgeführt, um für weitere inhaftierte Journalisten einzutreten?

Der Solikreis wird in den nächsten Wochen besprechen, wie es weitergehen wird. Es gibt Vorschläge, dass die Gruppe sich als Initiative oder Verein für andere inhaftierte Journalisten einsetzt. Der Solikreis besteht nicht nur aus Familienangehörigen und Freunden, sondern auch aus Arbeitskolleginnen vom Internationalen Bund, Aktiven von Verdi und weiteren Einzelpersonen aus Köln und Umgebung.

Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, sich für Pressefreiheit und die Freilassung inhaftierter Journalisten einzusetzen?

Die Solidarität aus Deutschland und anderen Ländern ist sehr wichtig für die Opposition in der Türkei. 90 Prozent der Hauptmedien dort stehen unter dem Einfluss der Regierungspartei AKP und dem Staatspräsidenten Erdogan. Linke, prokurdische und alevitische Fernsehsender und Zeitungen wurden nach dem Putschversuch verboten und sind es auch weiterhin. Sie müssen zum Teil aus dem Ausland senden oder sind nur übers Internet zu erreichen. Trotz allen Nachteilen, finanziellen Schwierigkeiten und täglichen Repressionen hat sich die freie Presse aber nicht gebeugt. Das macht Hoffnung.

Wir sehen auch, wie beispielsweise im neuen Bericht der AKP-nahen Stiftung »Seta« westliche Medien in der Türkei als »regierungsfeindlich« abgestempelt werden. Das betrifft etwa die Deutsche Welle, BBC Turkish, Euronews oder den WDR. Man darf sich davon nicht einschüchtern lassen und muss sich noch offensiver für freie Presse und Meinungsfreiheit in der Türkei einsetzen. Pressefreiheit gehört zu den wesentlichsten Elementen einer Demokratie – das dürfen wir uns nicht nehmen lassen.