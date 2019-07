Venezuela: Dialog mit Opposition geht weiter

Barbados. In Barbados werden die Gespräche zwischen der venezolanischen Regierung um Präsident Nicolás Maduro und der Opposition fortgesetzt. Das hat Norwegen, das bei den Unterredungen als Vermittlerland auftritt, am späten Donnerstag abend in einer im Internet veröffentlichten Erklärung mitgeteilt. Die in Oslo begonnenen Verhandlungen würden von den »Vertretern der beiden wichtigsten politischen Akteure Venezuelas« auf kontinuierliche Weise fortgeführt. Außenminister Jorge Arreaza forderte kurz darauf über Twitter dazu auf, sorgsam mit den Verhandlungsbemühungen umzugehen.

Unterdessen hat das EU-Parlament am Donnerstag abend in einer Entschließung zusätzliche Sanktionen gegen Venezuela verlangt. Die Sanktionen sollten gezielt gegen Verantwortliche der Regierung von Nicolás Maduro und ihre engsten Verwandten verhängt werden. (AFP/jW)