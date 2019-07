Pkw-Neuzulassungen gehen deutlich zurück

Brüssel. Der EU-Automarkt hat im Juni einen deutlichen Rückschlag erlitten. In der Europäischen Union wurden 1,45 Millionen Pkw neu zugelassen, das waren 7,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der europäische Branchenverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Zum Teil sei das Minus auf einen Kalendereffekt zurückzuführen. Im Juni 2019 habe es zwei Verkaufstage weniger gegeben als im Vorjahresmonat. Aber auch im bisherigen Jahresverlauf schlägt nach dem ersten Halbjahr ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche. (dpa/jW)