Swedbank kürzt Dividenden

Stockholm. Bei einer internen Untersuchung sei man auf Mängel gestoßen, teilte das schwedische Finanzhaus am Mittwoch mit – ohne sich zu Einzelheiten zu äußern. Nicht zuletzt wegen des Geldwäscheskandals und drohender Geldstrafen kürzt die Bank nun ihre Dividende. Künftig werde das Institut nur noch 50 Prozent statt 75 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Der Kurs fiel daraufhin in Stockholm um mehr als sechs Prozent. Nach einem früheren Medienbericht soll das schwedische Institut zwischen 2010 und 2016 über seine estnische Filiale bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr an verdächtigen Zahlungen abgewickelt haben. (Reuters/jW)