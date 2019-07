Griechisches Parlament vereidigt

Athen. Zehn Tage nach den Wahlen vom 7. Juli ist das neue griechische Parlament am Mittwoch zu einer ersten Sitzung zusammengekommen. Bei dieser wurden die 300 Abgeordneten vereidigt. Am heutigen Donnerstag soll das Parlamentspräsidium gewählt werden, berichtete das Staatsfernsehen ERT. Die Nea Dimokratia (ND) unter dem neuen griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte die Parlamentswahl mit 39,85 Prozent der Stimmen gewonnen und kann alleine regieren. Zweitstärkste Kraft wurde die Syriza-Partei vom früheren Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. (dpa/jW)