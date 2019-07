Italiens Anklagebehörde fordert Haft für Rackete

Rom. Italiens Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen die Freilassung von »Sea-Watch«-Kapitänin Carola Rackete eingelegt. Die Behörde im sizilianischen Agrigent habe diese am Mittwoch beim obersten Gericht in Rom eingereicht, berichteten italienische Nachrichtenagenturen. Die Berufung sei unabhängig von der Vernehmung der Deutschen, die für diesen Donnerstag in Agrigent angesetzt ist. Rackete war Ende Juni unerlaubt mit zahlreichen auf hoher See geretteten Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa gefahren, weshalb sie zunächst festgenommen, später jedoch wieder freigelassen worden war. (dpa/jW)