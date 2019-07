Perfide Provokationsstrategie

Marius Becker/dpa Keine Angst vor staatlicher Repression: Neonaziaufmarsch (Archivbild, Dortmund, 2016)

Faschisten treten infolge des am 2. Juni von einem mutmaßlichen Neonazi begangenen Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) keineswegs zurückhaltender auf. Staatliche Repression fürchten sie nicht. Vielmehr gehen sie in die Offensive. So hat der seit Jahrzehnten aktive Neonazi Christian Worch für den 20. Juli einen Aufmarsch in Kassel angemeldet, der unter dem Motto »Gegen Pressehetze, Verleumdung und Maulkorbphantasien« steht. Damit betreiben Worch und seine vor allem in der faschistischen Partei »Die Rechte« zusammengeschlossenen »Kameraden« die erwartbare Täter-Opfer-Umkehr. Nicht etwa der ermordete CDU-Politiker gilt als Opfer eines politischen Attentats, sondern das politische Umfeld des mutmaßlichen Täters inszeniert sich als unterdrückt.

Als Unterdrücker wird hier nun die Stadtverwaltung in Kassel angeprangert. Deren Absicht, den Aufmarsch zu verbieten, nehmen die Neonazis zum Anlass, sich als nationale Hüter der rechtmäßigen Ordnung aufzuspielen – in diesem Fall der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. So jedenfalls klingt es aus Onlineaufrufen der Szene. Insgeheim hofft man dort, die Stadt Kassel provozieren so »eine Demonstrationsserie«, wie es auf einer Internetseite aus dem Düsseldorfer Umfeld von »Die Rechte« heißt. Auch auf der Internetpräsenz der Bundespartei spielen die Faschisten perfide die Retter des abendländischen Rechtsstaates und höhnen: »Tatsächlich wünschen wir den heute herrschenden Politikern aus vollem Herzen ein langes und gesundes Leben.« Diese sollen nämlich den »politischen Umschwung bei vollem Bewusstsein miterleben« und »in einem rechtsstaatlichen Verfahren für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden können«. Und so, wie das Naziregime teils strengstens auf formale Legalität achtete, würden neue »unabhängige Volksgerichte« ein im Sinne der heute aktiven Faschisten »gerechtes Urteil sprechen«.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie lange die sogenannten Sicherheitsbehörden und zuständigen Innenpolitiker diesem Treiben noch tatenlos zuschauen wollen – wenn sie nicht sogar, wie in der Vergangenheit, auch hier aktiv mitmischen. So gilt vor allem die Neonaziszene in Dortmund seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, als Brutstätte für Gewalt gegen Andersdenkende. Erinnert sei in diesem Zusammenhang einmal mehr an den Umstand, dass in den sogenannten Nachwendejahren in keiner bundesdeutschen Stadt mehr Menschen von Faschisten ermordet wurden als in Dortmund. Am 14. Juni 2000 erschoss der Dortmunder Neonazi Michael Berger die drei Polizeibeamten Matthias Larisch von Woitowitz, Yvonne Hachtkemper und Thomas Goretzky sowie sich selbst. Am 28. März 2005 erstach der Neonazi Sven Kahlin den Punk Thomas Schulz, genannt »Schmuddel«. Am 4. April 2006 erschossen Mitglieder des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) den Dortmunder Kioskbesitzer Mehmet Kubasik.

Angesichts dessen und des bislang bestenfalls zaghaften Vorgehens von Polizei, Justiz und Politik sollte es nicht noch weitere Todesopfer erfordern, bevor die Verantwortlichen die höchst umtriebige braune Szene der Ruhrgebietsmetropole nicht mehr mit Samthandschuhen anfassen. Gründe gäbe es auch fernab des geplanten Aufmarsches in Kassel genügend. So kündigt die Dortmunder Neonaziszene bereits ihre neuste Provokation im Internet an. Ausgerechnet für den 9. November mobilisiert »Die Rechte« zu einem Aufmarsch nach Bielefeld, um dann einmal mehr die Freiheit der in der dortigen Justizvollzugsanstalt inhaftierten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck zu fordern.

Der Landesverband von Die Linke in Nordrhein-Westfalen fordert unterdessen einmal mehr echte Konsequenzen. Es komme schließlich nicht von ungefähr, dass sich wiederholt Dortmund als »Dreh- und Angelpunkt rechtsterroristischer Agitationen herauskristallisiert«, heißt es in einem am 6. Juli gefassten Beschluss des Landesvorstandes. Über Jahre hinweg sei demnach die örtliche Szene ignoriert und die Augen vor dem Erstarken, Festigen und Wachsen der Strukturen staatlicherseits verschlossen worden. Die Partei spricht sich für ein Verbot des Neonaziterrornetzwerks »Combat 18«, für die »sofortige Abschaffung aller V-Leute in NRW« und für eine »gründliche Aufarbeitung der Verstrickungen des Verfassungsschutzes in rechtsextreme Strukturen« sowie für die Öffnung der NSU-Akten aus.