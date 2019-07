Geraubte Blumenvase

Uffizien-Gemäldegalerie Florenz/dpa

Florenz. Deutschland gibt das im Zweiten Weltkrieg aus den Uffizien in Florenz geraubte Gemälde »Vaso di Fiori« diesen Freitag an Italien zurück. Für die Übergabe der »Blumenvase« des holländischen Malers Jan van Huysum (1682–1749) werden Außenminister Heiko Maas (SPD) und sein italienischer Amtskollege Enzo Moavero Milanesi nach Florenz reisen, wie das Kulturministerium am Montag in Rom mitteilte. Bei der Übergabe wird auch der deutsche Leiter der Gemäldegalerie, Eike Schmidt (Foto), dabei sein. Das Werk wurde nach Angaben der Uffizien in den 40er Jahren von Soldaten der faschistischen Wehrmacht aus dem Palazzo Pitti geraubt und über Bolzano nach Nazideutschland gebracht. Schmidt hatte zu Beginn des Jahres an Deutschland appelliert, alles dafür zu tun, dass das Bild nach Italien zurückkomme. Es sei »offenkundig«, dass es sich um Naziraubkunst handele. In Deutschland war es zuletzt im Privatbesitz. (dpa/jW)