Daniel Bockwoldt/dpa

Massenmedien und Politik solidarisieren sich einig wie selten mit Carola Rackete und wenden sich gegen ihre Kriminalisierung durch die italienische Regierung. Das ist zunächst eine gute Nachricht.

Es ist aber auch die Stunde der Heuchler. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer appelliert an seinen italienischen Amtskollegen, die Häfen für Seenotretter zu öffnen. Ausgerechnet Seehofer, der noch im vorigen Sommer gefordert hatte, die Besatzung des Rettungsschiffes »Lifeline«, das von den maltesischen Behörden über Monate hinweg festgesetzt worden war, »zur Rechenschaft« zu ziehen – weil sie ja zur illegalen Migration beitrügen. Überhaupt üben sich etliche Politiker in einem zynischen Spagat: Einerseits wird beteuert, dass Seenotrettung selbstverständlich eine juristische wie menschliche Pflicht sei, andererseits wird davor gewarnt, nicht »übers Ziel hinaus« zu schießen, so etwa Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Gemeint ist damit: Man müsse zwar wohl oder übel Schiffbrüchige aus dem Wasser fischen, aber das dürfe keineswegs als »Ticket nach Europa« verstanden werden, so der Tenor. Rackete sei »verantwortungslos«, wenn sie die Aufnahme aller derzeit in Libyen ausharrenden Flüchtlinge forderte, polterte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Statt dessen sollen, so will es auch FDP-Chef Lindner, die Geretteten umgehend nach Nordafrika abgeschoben werden.

So sehr es der italienische Innenminister mit seinen Tiraden gegen Flüchtlingshelfer verdient hat, als der größte Menschenfeind Europas kritisiert zu werden – auch hierin steckt viel Heuchelei. Es ist einfach, sich von diesem offenen Faschisten zu distanzieren. In der Sache aber zeigt sich die Europäische Union nicht humaner. Schon im vorigen Jahr hat sie ihren Plan vorgelegt, in Nordafrika sogenannte »Anlandeplattformen« einzurichten, im Klartext: Lager, in die sämtliche Flüchtlinge, auch die aus dem Mittelmeer geretteten, (zurück)verfrachtet werden, um sie dort zu sortieren – in wenige, die »berechtigt« sind, nach Europa zu kommen, und viele, die gefälligst dort bleiben sollen, wo Kolonialerbe, kapitalistische Ausbeutung und Rüstungsexporte für Hunger, Krieg und Armut sorgen. Seit Jahren steckt die EU Geld, Trainingsmaßnahmen und Ausrüstung in die kriminelle libysche Küstenwache, ungeachtet aller Berichte, dass eben diese Truppe Flüchtlinge in »KZ-ähnliche« Lager (O-Ton Auswärtiges Amt) steckt, in denen Misshandlung, Zwangsarbeit und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind. In einer Union, die so eine Politik treibt, hat ein faschistischer Minister leider seinen nur allzu berechtigten Platz.

Auch wenn die Solidarisierung mit Carola Rackete häufig unehrlich ist, so hat sie doch dazu beigetragen, die Dominanz flüchtlingsfeindlicher Rhetorik aufzubrechen. Das kann eine Chance für eine wirklich solidarische Flüchtlingspolitik sein.