Islamist aus Syrien festgenommen

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat in Niedersachsen einen Syrer festnehmen lassen, der in seiner Heimat für eine islamistische Gruppierung gekämpft haben soll. Der 32jährige wurde am Montag im Kreis Stade gefasst, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Die Gruppierung ist den Angaben zufolge in der Bundesrepublik als Terrorvereinigung eingestuft. Ihr Ziel war der Sturz des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad und die Errichtung eines Staates »nach islamischem Recht«. Die Gruppe kooperierte mit der inzwischen umbenannten Fatah-Al-Scham-Front, einem Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida. Der Mann ist seit 2015 in Deutschland. (dpa/jW)