Entschädigungskandidat des Tages: Familie Hohenzollern

Christoph Soeder/dpa Gerade mit Staatsknete saniert und bezugsfertig: Schloss Cecilienhof in Potsdam

Mit dem deutschen Hochadel verhält es sich wie mit Graf Dracula, für den das Aussaugen anderer irgendwann zur schlechten Gewohnheit wurde. Das Haus Hohenzollern etwa kann einfach nicht aufhören, Reichtümer auf Kosten des Pöbels zusammenzuraffen. Wie der Tagesspiegel am Wochenende ans Licht brachte, fordert die Familie, der das Land Geistesgrößen wie Kaiser Wilhelm II. verdankt, Tausende Kunstwerke aus Museen in Berlin und Brandenburg zurück: Gemälde, Antiquitäten, Porzellan, dazu Archivalien der früheren Preußenkönige.

Seit mindestens fünf Jahren wird demnach schon geheim mit staatlichen Stellen verhandelt, doch jetzt sei Georg Friedrich Prinz von Preußen, Ururenkel des letzten Kaisers, zu weit gegangen. In einem Brief erhebe er »umfangreiche Eigentumsansprüche«, verlange unter anderem ein »dauerhaftes, unentgeltliches und grundbuchlich zu sicherndes Wohnungsrecht« im Schloss Cecilienhof oder in zwei anderen Immobilien in Potsdam, in denen seine Vorfahren residierten.

Das muss man sich mal vorstellen. Wie der Prinz seinen Tee in dem Eckzimmer nimmt, in dem einst kurzzeitig Josef Stalin wohnte. Nämlich im Juli und August 1945 bei der Potsdamer Konferenz, bei der über den Umgang mit dem besiegten Deutschland beraten wurde. Keine gute Zeit für die Hohenzollern, denn die bösen Russen enteigneten sie später entschädigungslos.

Aber mit dem Schloss verbinden sich noch andere Großereignisse. Anfang 1932 empfing Wilhelm Prinz von Preußen, Sohn von Wilhelm Zwo und Urgroßvater von Georg Friedrich, in dem Schloss Adolf Hitler, dem er herzlich zugetan war. Die Zeit schrieb im August 2015 über Wilhelms Nähe zum Regime: »Die öffentliche Solidarisierung des Hohenzollern mit den Schläger- und Mordmethoden der NS-Bewegung darf bemerkenswert genannt werden.« Die Schamlosigkeit der Nachfahren auch.