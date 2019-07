Neue Interna von britischem Exbotschafter

London. US-Präsident Donald Trump ist aus »ideologischen und persönlichen Gründen« aus dem Atomvertrag mit dem Iran ausgestiegen, wie es in einem diplomatischen Bericht des britischen Exbotschafters in den USA, Kim Darroch, vom Mai 2018 heißt. Die Mail on Sunday zitierte am Sonnabend (Onlineausgabe) erneut aus vertraulichen Memos, die Darroch am Mittwoch zum Rücktritt gezwungen hatten. Trump wollte sich demnach von »Obamas Deal« abgrenzen. US-Außenminister Michael Pompeo habe sich gegenüber seinem damaligen britischen Amtskollegen Boris Johnson von Trump »subtil distanziert« und von der »Entscheidung des Präsidenten« gesprochen. (AFP/jW)