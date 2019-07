In allen Ecken Musik

Dietmar Koschmieder Die Rock 'n' Roller Gankino Circus lieferten halsbrecherische Akrobatik und Bohrmaschinen-Sirtaki

Wo ansonsten die Bürgersteige nach 19 Uhr hochgeklappt werden und die AfD bei der EU-Wahl den Sieg davontrug, versammelten sich am vergangenen Wochenende mehr als 100.000 Besucher, um Musik zu genießen, die ansonsten ganz weit weg ist und im Radio keine Chance hat. Was gab es beim Rudolstadt-Festival nicht alles zu bewundern: zum Auftakt die Frauenband Singing The Truth, die bekannte Songs von Nina Simone bis hin zu Aretha Franklin in ihren ganz eigenen Versionen interpretierten. In allen Ecken spielten Musiker, in offenen Höfen, im Heinepark, auf der Heidecksburg und vor allem in den Straßen der Kleinstadt. Von Donnerstag an schaute Rudolstadt in die weite Welt, die leise und laut, tanzbar und immer hörbar die 30 Bühnen bespielte. 130 Bands aus 55 Ländern waren zu bewundern, hinzu kamen Straßenmusiker, die immer irgendwo aufspielten.

Der Leipziger Erik Manouz, der sich selbst »weltmusikalischer Troubadour« nennt, schaffte es mit seiner internationalen Band die Pendler zwischen den Bühnen zum Tanzen und Verweilen einzuladen. Oder die fünf griechischen Sänger und acht Instrumentalisten, die ihrem musikalischen Helden Markos Vamvakaris (1905–1972) Tribut zollten und die Zuschauer Sirtaki tanzen ließen, auch wenn dies ein für »Alexis Sorbas« erfundener Tanz ist. Herrlich, was es sonst noch im weiten und staubigen Rund zu hören gab. Entscheidungen fielen schwer, denn es klang in der Ferne schön, aber auch auf der nahen Bühne. Auf der Heidecksburg spielte Otto Lechner aus Wien sein Akkordeon mit solcher Inbrunst, dass die Bezeichnung »Ray Charles des Akkordeons«, die ein Tanzender am Bühnenrand äußerte, vollkommen zutraf. Neben Reggae, Blues, Folk, HipHop, Klezmer und abgefahrenem Swing erklang auch das Hackbrettspiel von Rudi Zapf aus Oberbayern, der den diesjährigen deutschen Weltmusikpreis »Ruth« erhalten hat. Mit seinem Instrument stellt er Verbindungen zwischen verschiedenen Kulturen her: Er spielte andalusische Stücke, »Levanta Poeira« aus Brasilien und erzeugte mit Ensemble kubanische Klangbilder.

Mit dem Schwerpunkt Iran wollten die Veranstalter einen Eindruck von der lebendigen Kulturszene des Landes vermitteln, die alte Melodien in die heutige Zeit überträgt. Zehn bejubelte Ensembles zeigten, wie das funktioniert. Der Auftritt von Mahdieh Mohammad-khani war dabei ein besonderer, denn weiblicher Sologesang ist im Iran verboten. Gemeinsam mit iranischen Musikern und den Thüringer Symphonikern unter dem Dirigenten Oliver Weder führte sie im Schlosshof das sechsteilige Werk »Pardis« (Paradies) vom Komponisten und Tar-Spieler Hamid Motebassem auf. Es verbindet Orient und Okzident und vermittelte dem begeisterten Publikum damit eine ganz neue Hörerfahrung.

Die Bigband der finnischen Sibelius-Akademie, die traditionelle Folk-, Walzer- und Polka-Stücke spielte, ließ das Auftrittszelt beben. »Hasenscheisse« aus Berlin und Potsdam sorgten mit frechen Texten für Heiterkeit und bewarben gleichzeitig die Aktion »Eine Million gegen rechts«, mit der Geld für soziokulturelle Zentren und selbstverwaltete Jugendhäuser gesammelt wird. Politisch relevant auch die Auftritte der Musiker aus Taiwan, Rapa Nui, Borneo und Madagaskar. Deren Inseln droht durch die Klimakrise der baldige Untergang, gemeinsam mit der Filmproduzentin BaoBao Chen stellten sie ihr Musikprojekt »Small Island Big Song« vor.

Mit ruhigen Blues- und Folksongs von den kanadischen Cowboy Junkies wurde das Festival am Sonntag beendet. Mögen die Internationalität, die Solidarität und der musikalische Kampf für eine bessere Welt in Thüringen nachwirken. Mindestens bis zum 2. Juli 2020, wenn die 30. Auflage des Rudolstadt-Festivals beginnt.