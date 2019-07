EU vorerst nicht an US-Koalition beteiligt

Brüssel. Die Europäische Union wird sich vorerst nicht an der von den USA geplanten Koalition zum »Schutz von Handelsschiffen« im Persischen Golf beteiligen. Die USA seien nicht an die EU herangetreten, sagte eine ranghohe EU-Beamtin am Freitag in Brüssel. Mitgliedsstaaten müssten einzeln über eine mögliche Teilnahme entscheiden. Das US-Verteidigungsministerium hatte zuvor angekündigt, Pläne für eine internationale Koalition vorantreiben zu wollen, die Militäreskorten für zivile Schiffe organisieren solle. (dpa/jW)