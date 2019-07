Chris Cuffaro/Sony Music/arte Ein sehr persönlicher Rückblick auf George Michael: »Freedom«

Die Nordstory

Zukunft für den Sielhafen

Einst war Carolinensiel der zweitwichtigste Hafen an der ostfriesischen Küste, von hier aus fuhren Frachtsegler ins Mittelmeer und sogar über den Atlantik. Heutzutage setzt das Dorf auf Tourismus, die Bewohnerinnen und Bewohner halten fest zusammen, entwickeln neue Ideen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Ihr Konzept ist erfolgreich: In den letzten Jahren stiegen die Besucherzahlen. Warum auch immer, wir wollen es jedenfalls ganz genau wissen.

NDR, 20.15 Uhr

Makro: Rotes Gold

Die Geheimnisse der Tomatenindustrie

Tomatensauce – das lässt an die italienische Mamma denken, die aus sonnengereiften aromatischen Tomaten eine Sauce nach altem Familienrezept zaubert. Doch das ist Vergangenheit. Denn Tomatenprodukte wie Tomatenmark, -saucen, -saft und -ketchup stammen meist nicht mehr aus Italien oder Frankreich: Längst gehört China zu den größten Produzenten. Und in Italien schuften Sklaven, ausgebeutet von der Mafia. Guten Appetit! F/CDN 2017.

3sat, 21.00 Uhr

Freedom: George Michael

Die Freiheit ist ein wundersames Tier, sang einst Georg Danzer. An diesem Film arbeitete George Michael bis zu seinem Tod 2016 – das Fragment erscheint nun als ein Vermächtnis des Künstlers. Es wird nicht nur der Erfolg in den frühen 1990er Jahren beleuchtet, er thematisiert auch Michaels Beziehung zu seiner ersten Liebe Anselmo Felappa, der an AIDS verstarb. In der Dokumentation kommen Freunde und Wegbegleiter wie Elton John und Mary J. Blige zu Wort. Freedom! GB 2017.

Arte, 21.45 Uhr

Land der tausend Abenteuer

Der Goldgräber Sam McCord soll die Verlobte seines Freundes George von Seattle nach Alaska begleiten. Als Sam feststellt, dass die junge Frau bereits anderweitig verheiratet ist, will er seinem Freund eine neue Braut besorgen. Fündig wird er in einem sogenannten einschlägigen Etablissement: Die attraktive Angel scheint ihm die Richtige zu sein. Doch auf dem Weg nach Alaska verliebt sich Angel in Sam. Sozusagen Kabale und Liebe auf Westernart. Mit John Wayne. USA 1960.

BR, 22.55 Uhr