Spiegel TV/arte Armando Ariostini, Freund und Besucher der Alten – Re: Seniorenheim der Stars

Re: Seniorenheim der Stars

Mit Verdi ins Alter

In Italien ist alles besser – außer dem Innenminister vielleicht – obwohl: Ist Salvini wirklich schlimmer als Seehofer? Wir schweifen ab: Die Casa di riposo in Mailand, um die es hier geht, ist ein Altersheim mit besonderem Klang. 60 Senioren leben dort unter einem Dach, allesamt Musiker, Sänger oder Komponisten. Dem prominenten Gönner Giuseppe Verdi verdanken sie, dass sie hier nicht nur einen würdevollen Lebensabend verbringen, sondern ihre Zeit bis ins hohe Alter der Musik und ihrem ganz eigenen Starkult widmen können. Bravi, Bravisssimi!

Arte, 19.40

After Earth

Seit die Erde vor mehr als 1.000 Jahren völlig verwüstet wurde, leben Menschen auf dem Planeten Nova Prime. Eines Tages geraten General Cypher Raige und sein Sohn Kitai bei einem Routineflug in einen schweren Asteroidensturm und müssen auf der Erde notlanden. Dort gibt es keinen Sauerstoff mehr, und das veränderte Klima hat bei den Tieren schreckliche Veränderungen hervorgerufen. Also alles sehr absehbar von heute aus gesehen. USA 2013.

Vox, 20.15

Hautnah: Unter Nackten

Tantra und die Suche nach Veränderung

Ach ja, das Harte ins Weiche, aber dann doch sehr kompliziert. Und wie immer, wenn es um Nacktheit, Lust und die Sehnsucht der Menschen nach Befreiung ohne vorherige Revolution geht, zitieren wir den großen Dichter Ennio Flaiano – Italiener, sagte der einst, lieben die Hölle: Es ist schön warm, und alle sind nackt.

WDR, 22.10

»Lesenswert«-Quartett: Denis Scheck im Gespräch

Mit Insa Wilke, Ijoma Mangold und Maike Albath. Denis Scheck moderiert die Gesprächsrunde vor Publikum im Palais Biron in Baden-Baden; also im Nirgendwo, denn das entscheidende Literaturquartett läuft im Zweiten. Seine Mitstreiter im ­Bedeutungslosen sind die Literaturkritiker Insa Wilke und Ijoma Mangold. ­Zu jeder Sendung wird ein Gast eingeladen, der das Quartett vervollständigt. Dieses Mal ist es die Journalistin und Autorin Maike Albath. Es geht um die tolle Annie Ernaux sowie den nicht minder großartigen Jörg Fauser. Am 16. Juli 2019 wäre er 75 geworden, ganz schön alt! Gerald Murnane sagt uns noch nichts, da sind wir gespannt.

SWR, 23.15