Chief Jay-Z

Mit Rap-Musik, einem eigenen Modelabel, Champagner- und Cognacmarken sowie anderen Investitionen verdient der US-Rapper Jay-Z bereits Millionen. Jetzt steigt er auch noch in das boomende Geschäft mit legalem Marihuana ein. Jay-Z werde den Posten als »Chief Brand Strategist« übernehmen, teilte die Cannabis-Firma Caliva mit Sitz im kalifornischen San Jose am Dienstag mit. Er soll die Entwicklung der Marke prägen und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Der Rapper werde sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit engagieren und Exhäftlinge in das Geschäft einbinden. Caliva verkauft das klassische »Gras« zum Rauchen, aber auch essbare Cannabis-Produkte, Körperlotionen und Drinks. Mittlerweile mischen viele Prominente bei diversen Unternehmen auf dem florierenden Marihuana-Markt mit, darunter Rapper Snoop Dogg, Schauspielerin Whoopi Goldberg und Exboxchampion Mike Tyson. (dpa/jW)