Der Nazi fehlt

Hp.Baumeler/de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lawinenkegel_auf_dem_Simplonpass_(2019).jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed. Nicht die Lawine aus dem Roman, aber immerhin: eine Lawine

Wenn ein deutschsprachiger Verlag einen Klassiker der nahezu vergessenen sowjetischen Science-Fiction in sein Programm aufnimmt, ist das eine gute Nachricht. Die Brüder Arkadi und Boris Strugatzki zählten außerdem zu den Großmeistern dieses Genres – ihr Erzählungsband »Mittag, 22. Jahrhundert« sowie die Romane »Picknick am Wegesrand« und »Es ist schwer, ein Gott zu sein« hatten einmal Kultstatus.

Die auf Russisch erstmals im Jahr 1970 erschienene Erzählung »Hotel ›Zum verunglückten Bergsteiger‹« ist eine Kriminalgeschichte mit phantastischen Aspekten. Eine erholungssuchende Gesellschaft schräger Gestalten, darunter ein etwas dümmlicher Polizeiinspektor, weilt in einem abgelegenen Berghotel und wird dort alsbald von einer Lawine eingeschlossen. Anschließend gibt es einen schaurigen Mord – der Inspektor tappt im Dunkeln. Später taucht ein Trupp mordlustiger Banditen auf, der, wie sich herausstellt, einem getarnten außerirdischen Beobachter an den Kragen will.

Der Erzählung gehört sicher nicht zu den besten der Strugatzkis, aber sie ist flüssig geschrieben und liest sich amüsant. Der Verlag wirbt damit, sie auf Grundlage »der 2001 veröffentlichten, vollständigen, unzensierten Originalversion ergänzt« zu haben. Tatsächlich ist die neu aufgelegte Textversion etwa um ein Sechstel länger als die aus einer sowjetischen Zeitschrift (von 1973) übersetzte deutsche Erstausgabe.

Die Ergänzungen stecken vor allem im ersten Drittel in Gestalt erweiterter Dialoge, einer genaueren Schilderung der Landschaft und Beschreibungen von Skiausflügen.

Weshalb ausgerechnet solcherlei einst einen Eingriff von Zensurbehörden erforderlich gemacht haben soll, bleibt schleierhaft. Was die inhaltlichen Streichungen anbelangt, so tauchen sie erst gegen Ende auf – und zwar nicht in der ursprünglichen Textvariante, sondern in der angeblich vollständigen neuen Ausgabe des Golkonda-Verlages.

Eigentlich ist der Chef der Bösewichte kein simpler krimineller Bandenführer, sondern ein im Land untergetauchter ehemaliger SS-Offizier, der sich mit Haut und Haaren an einen rechten Politiker verkauft und in dessen Auftrag einen Putsch vorbereitet hat. Diese Textpassagen über den politischen Hintergrund der Krimihandlung sind in der Neuausgabe konsequent getilgt, wodurch ganze Handlungsstränge unmotiviert in der Luft hängen.

Haben die Strugatzkis gewissermaßen Selbstzensur geübt und diese Stellen nach der Auflösung der Sowjetunion selbst gestrichen? Ausgeschlossen ist das nicht, bekanntlich standen sie ihren Erstlingswerken später distanziert gegenüber. Auch verschiedene DDR-Autoren versuchten nach 1990, ihre frühen Werke einem geänderten Zeitgeist anzupassen. Erfolg hatten sie damit eher nicht. Literarische Werke funktionieren meist nur im Kontext ihrer Entstehungszeit. Und die 60er Jahre waren nun mal auch geprägt durch rechte Umstürze in verschiedenen Ländern und die Jagd nach untergetauchten Nazis. Der Golkonda-Verlag hat sich mit der Veröffentlichung ausgerechnet dieser Textversion jedenfalls keinen Gefallen getan.