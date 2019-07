An Bord der »Open Arms«

jW

Der Taschenrechner lügt nicht: 180 Tage lang hat sich die »Open Arms« nicht bewegt. Das ist eine runde Zahl. Es waren sechs Monate, vom 28. Dezember 2018 bis heute, da das Schiff aus dem Hafen von Neapel ausläuft. Es hatte seinen Einsatz im Hafen von Algeciras, in der Meerenge von Gibraltar, beendet und etwas mehr als 300 Personen an Land gebracht, die am Abend des 21. Dezember in internationalen Gewässern gerettet worden waren. Ursprünglich waren es 313, unter ihnen der kleine Sam, der zwei Tage zuvor an einem libyschen Strand zur Welt gekommen war. Sam und seine Mutter wurden umgehend nach Malta gebracht, während die anderen Flüchtlinge noch sieben Tage auf dem Schiff verbrachten.

180 Tage Stillstand und eine Geldstrafe, die wie ein Damoklesschwert gehandhabt wurde: »Ihr könnt auslaufen, wohin ihr wollt, aber ihr dürft auf See keine Rettungsaktion durchführen. Die Geldstrafe beträgt zwischen 300.000 und 900.000 Euro.« Das sagte die spanische Regierung der Schiffseignerin, der Organisation »Proactiva Open Arms«. Begründet wurde das mit den geschlossenen Häfen. Es hieß, da es weder in Italien noch auf Malta geöffnete Häfen gebe, müsse die »Open Arms« zu viele Meilen zurücklegen, um die geretteten Personen in Sicherheit zu bringen, und die Sache könne gefährlich werden. Wäre es nicht so tragisch, könnte man darüber lachen. So wäscht man seine Hände in Unschuld. Riccardo Gatti, Kapitän und Einsatzleiter, erklärte damals: »Es ist, als würde man sagen: Da die Krankenhäuser nicht gut funktionieren, stoppen wir alle Krankenwagen.«

In den letzten Junitagen setzt sich der Krankenwagen wieder in Bewegung in Richtung Süden, und zwar genau an dem Tag, da die »Sea-Watch 3« der gleichnamigen NGO in einer fast zwei Wochen lang unterdrückten Geste der Verzweiflung in italienische Gewässer eindringt. Möglicherweise wird man das Schiff beschlagnahmen; Kapitänin Carola Rackete und die Organisation sollen eine Geldstrafe zahlen und dafür büßen, dass sie auf See Menschenleben gerettet haben.

Die »Open Arms« nimmt Kurs auf das zentrale Mittelmeer. Dort, wo die Fischer zusammen mit den Fischen Leichen in ihren Netzen finden, wird man das Geschehen beobachten. Es ist ein militarisierter Teil des Meeres, wo jede Bewegung mit Radar kontrolliert wird. Aber wenn Menschen gesichtet werden, die zu ertrinken drohen, ist niemand da. Schiffbrüchige – das ist das Wort, das benutzt werden müsste, wenn von diesen Menschen die Rede ist, nicht »Migranten« oder »Illegale« (eine Kategorie, die nur in der Propaganda existiert). Schiffbrüchige – ein Wort, das Menschen beschreibt, die auf hoher See in Schwierigkeiten sind. Bei diesen Schiffbrüchigen kommt noch erschwerend hinzu, dass sie in Libyen waren und dort meist Opfer von Folter und Gewalt wurden.

Wie viele Menschen sind in diesen sechs Monaten im Meer umgekommen? Wie viele Menschen hätte die »Open Arms« retten können? Laut der Internationalen Organisation für Migration gab es von Januar bis Mai mehr als 500 Tote. Und zwar diejenigen, die bestätigt wurden. Die anderen kann man nicht zählen.

Jetzt versucht einmal, bis 500 zu zählen. Eins, zwei, drei, vier … – und stellt euch die Gesichter eurer Freunde, eurer Verwandten vor. Wenn ihr die 500 erreicht habt, haltet inne und denkt erneut an diese Zahl, die nicht nur eine Zahl ist, sondern eine Katastrophe.

»Rumbo Sur«, Richtung Süden … Die »Open Arms« ist wieder unterwegs.

Übersetzung: Christiane Barckhausen-Canale