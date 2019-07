Rotlicht: Mythos

Beemwej [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] In Zeiten der Werbesprache wird alles zum »Mythos«

Das altgriechische Wort »Mythos« bedeutet bei Homer zweierlei: »Rede« oder »Wort« und »Erzählung« – über Helden, Götter, Städte, Familien, Regionen. Das Wort steht in enger Beziehung zu »Parabel«, »Allegorie«, »Symbol« oder »Fabel«. Im Lateinischen wurde »Mythos« als »fabula« übersetzt. Die Vielfalt der Meinungen darüber, was »Mythos« ist, wurde seit der griechischen Aufklärung ab dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung (v. u. Z.), als Mythen zum ersten Mal einer umfassenden philosophischen Kritik unterzogen wurden, unüberschaubar. Über die Abgrenzung von »Mythos« zu Poesie, Religion, Aberglauben oder Märchen oder die Identität mit diesen sind unzählige Abhandlungen geschrieben worden.

Fest steht, dass Mythen seit der Antike und heute noch von Politik, Kirchen, Medien und Werbeindustrie als wirkungsvoll fürs Alltagsbewusstsein betrachtet werden. Einige Beispiele aus den vergangenen Tagen: »Mythos Harley« (sueddeutsche.de am 6. Juli), »Tour de France: Was vom Mythos geblieben ist« (Neue Zürcher Zeitung am 5. Juli) oder »Armutsmigration nach Europa ist ein Mythos« (Spiegel online am 6. Juli). Seit dem Entstehen reaktionärer Strömungen als Gegenbewegung gegen die Große Französische Revolution von 1789 gibt es im Kapitalismus immer wieder erfolgreiche Versuche, moderne Mythen zu etablieren – von der »weißen Vorherrschaft«, dem »göttlichen Auftrag« der USA über die »Herrenrasse« und die »Volksgemeinschaft« des deutschen Faschismus bis zur »sozialen Marktwirtschaft« der BRD. Verbunden ist das zumeist mit Irrationalismus und wissenschaftsfeindlichen, auf Emotionen und Erzählungen setzenden Ideologien.

Bei allem Deutungschaos lassen sich aber zwei Konstanten festhalten: Erstens hat die philosophische Auseinandersetzung mit dem Mythos seit der Antike nicht viel Neues ergeben. Populär wurde in Deutschland die flache Auffassung, die griechische Geistesgeschichte habe sich »Vom Mythos zum Logos« (so der Titel eines Buches des Altphilologen Wilhelm Nestle aus dem Jahr 1940) entwickelt.

Zweitens haben Ethnographie und vergleichende Mythenforschung seit dem 19. Jahrhundert sehr viel Material über die Mythologien der Völker zusammengetragen. Das wurde insbesondere von Frankreich ausgehend dafür genutzt, um an die Stelle der materialistischen Geschichtsauffassung den sogenannten Strukturalismus zu setzen: Nicht die Art und Weise der Auseinandersetzung mit der Natur wie im Arbeitsprozess, sondern Sprach- und Mythenstrukturen sollen demnach Gesellschaften bestimmen.

Der Religionskritiker der griechischen Antike, Xenophanes von Kolophon, von dem der Satz, »Wenn die Pferde Götter hätten, sähen sie wie Pferde aus«, stammen soll, bezeichnete Mythen als »Erfindungen der Früheren«. Der Historiker Hekataios von Milet fand sie »lächerlich«. Umgangssprachlich wurde »Mythos« im 5. Jahrhundert v. u. Z. generell für »unwahre Erzählung« gebraucht: Dichtung, Kindermärchen etc. Am radikalsten waren die antiken Naturphilosophen und die Materialisten in ihrer Ablehnung. Da ihre Schriften aber vor allem von der christlichen Kirche systematisch vernichtet wurden, lässt sich die geschichtsidealistische Deutung, dem Mythos sei der »Logos« gefolgt, bis heute aufrechterhalten. Insbesondere die Kritik Epikurs, der zu den geistigen Stammvätern von Karl Marx gezählt werden kann, ist nur in Fragmenten überliefert. Er lehnte Götter- und Jenseitsmythen ab, weil sie den Seelenfrieden störten. Marx stand in seiner Tradition, als er historisch-materialistisch formulierte: »Alle Mythologie überwindet und beherrscht und gestaltet die Naturkräfte in der Einbildung und durch die Einbildung: verschwindet also mit der wirklichen Herrschaft über dieselben.«