Skepsis schien geboten angesichts des kryptisch-mysteriösen Veröffentlichungsvorlaufs für Thom Yorkes neues Album. Zunächst sorgte in den U-Bahnstationen verschiedener Metropolen ein Poster für Verwirrung: »Do you have Trouble remembering your Dreams?« stand darauf, und diejenigen, die die angegebene Nummer wählten, landeten nicht etwa bei einer fragwürdigen Psychosekte namens »Anima«, sondern bekamen Labelwerbung für eine Platte dieses Namens ins Ohr geraunt. Dann folgte die Ankündigung eines albumflankierenden Kurzfilms, der, gedreht von Paul Thomas Anderson (»Magnolia«, »Boogie Nights«) und von Performancekoryphäe Damien Jalet choreografiert, nur auf Netflix zu sehen ist. Ausgerechnet. OK Computer.

Bis hierhin konnte man also durchaus geneigt sein, das dritte Solowerk des Radiohead-Gründers als überambitioniertes Projekt abzuhaken, das möglicherweise von ambitionsloser Musik ablenken soll. Doch – Achtung, Spoilerwarnung! – das Gegenteil ist der Fall.

Schaut man zuerst den Netflix-Viertelstünder an, erschließt sich die Botschaft schnell: Das nächtliche Prag und drei Songs des Albums bilden die buchstäblich traumhafte Kulisse für die Sinnsuche des erschöpften, modernen Individuums (von Yorke dargestellt und getanzt!), dem Erlösung widerfährt, indem es »das Andere« erkennt und diesem folgt. Tänzerin Dajana Roncione, Yorkes Partnerin im echten Leben, verkörpert das fehlende Gegenstück der Seele, die »Anima«, die den Protagonisten durch eine labyrinthische Untergrundwelt führt. Am Ende ist er allein, aber »eins« mit sich. C. G. Jungs Archetypentheorie in fünfzehn grandios bebilderten Minuten interpretiert, Respekt!

Die neun Songs des Albums sind weniger eindeutig: »Anima« sei das Produkt einer Phase, die Yorke als Zeit der Angst und Schreibblockade beschreibt – und tatsächlich klingt es, als sei die Platte aus Gespensterfrequenzen und unbewusst flirrenden Impulsen entstanden. Nun hat sich Yorke mit Radiohead schon lange vom traditionellen Indie-Rocksound verabschiedet, auf seinen Soloplatten noch stärker um Ausdruck für Unsicherheit und Entfremdung gerungen. Nicht immer einfach für alle Beteiligten, »Tomorrow’s Modern Boxes« von 2014 beispielsweise geriet zum klaustrophobischen, düsteren Alpdruck.

Im Gegensatz dazu ist »Anima« zugänglicher, geradezu leicht in vielen Passagen – und vermittelt doch das unbehagliche Gefühl von Bedrohung. Die sonst so schläfrige, oft weinerliche Melancholie sitzt, nein, tänzelt in angespannter Habachtstellung, besonders deutlich spürbar im dissonanten »Last I heard ... (He was circling the Drain)«, das als Schlüsseltrack zu Yorkes Gesamtwerk gelesen werden kann; aber auch im Schlusssong »Runwayaway«, das sich in experimenteller Ausprobierlaune nach außen öffnet, Kommunikation einfordert, Wärme und Lebendigkeit verströmt – und abrupt endet. Aufwachen, bitte!

Herzstück von Album und Film ist »Dawn Chorus«, ein Stück über Reue und Vergangenheit, den Abschied von Verstorbenen, gleichzeitig eine Feier der zweiten Chance: musikalisch changierend zwischen ruhig fließenden Klaviersequenzen und bollernden Bässen, die bestimmt nicht zufällig an Underworlds »Born Slippy« erinnern. Yorke war schon immer Fan von Leftfield/Intelligence Dance Music, ließ Remixes seiner Songs von namhaften DJs anfertigen. Aber erst auf »Anima« haben Yorke und sein langjähriger Lieblingsproduzent Nigel Godrich den Bogen richtig raus: Der nostalgische bzw. altmodische Touch ist zugunsten synkopischer Rhythmik und gebrochener Beats verschwunden, ein unterschwelliges House-Feeling lässt sich schon im Opener »Traffic« ausmachen, taucht in Versatzstücken immer wieder auf. Track für Track zeigt Yorke, dass er hinter die Idee zurücktreten kann: Seine bearbeiteten, geschichteten Vocals sind Bestandteil und Fremdkörper zugleich, die besten Songs bestehen ohnehin nur aus ein, zwei Synthesizer-Patches und wenigen elektronischen Drumsounds. Kratzendes, weißes Rauschen, kontrastiert von donnernder Kick-Drum, zuweilen ausfransend in Afrobeat, Wüstenblues oder Frühelektro im Geiste Kraftwerks – die reduzierte Ausstattung führt wesentlich weiter als Yorkes bisherige Soloplatten, oder anders gesagt: Hier passt mal ein Albumtitel tatsächlich zum Inhalt.