Paula Ribas/telam/dpa »Damit kann man doch nicht rechnen« (Lukas Bärfuss)

Die Auszeichnung mit dem Georg-Büchner-Preis 2019 ist für den Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss überraschend gekommen. »Damit kann man doch nicht rechnen. Das ist der Engelskuss, der einen da trifft«, sagte der 47jährige am Dienstag der dpa nach der Entscheidung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Das mit dem Engelskuss ist möglicherweise ein bisschen kitschig ausgedrückt, aber man kann Bärfuss in seiner Freude gerade über diesen wohl wichtigsten Literaturpreis hierzulande natürlich gut verstehen. »Ich hab’ mich über jeden Preis gefreut, und jeder Künstler und Schriftsteller braucht Anerkennung.« Der Georg-Büchner-Preis stehe aber einfach für sich allein.

Allein, aber in guter Gesellschaft, oder fast: Schließlich hat auch die unfassbar beknackte Sibylle Lewitscharoff 2013 den Preis bekommen. Und, bislang nicht unterboten, 1991 Wolf Biermann. Was freilich neben tollen deutschsprachigen Autorinnen und Autoren wie Volker Braun, Friederike Mayröcker, Brigitte Kronauer, Rainald Goetz, Wolfgang Hilbig u. v. a. glücklicherweise nicht weiter ins Gewicht fällt, und da sprechen wir nur von den letzten 20 Jahren. Am unter Feuilletonisten sehr beliebten Preisvergabebashing wollen wir uns deshalb bei dieser Gelegenheit einmal nicht beteiligen, sondern lieber daran erfreuen, dass die für freie Schreiber doch erheblichen 50.000 Euro Preisgeld erneut an keinen ganz Verkehrten überwiesen werden.

Bärfuss hatte sich zunächst mit einigen interessanten Stücken einen Namen als Dramatiker gemacht (»Die sexuellen Neurosen unserer Eltern«), was angesichts des Zustandes des deutschen Gegenwartstheaters, an dem man seit geraumer Zeit statt dramatischer Literatur lieber Blockbusterfilme und Romanfragmente inszeniert, ja auch eine Ansage ist. Die ab 2008 folgenden Romane sind alle auf ihre Art zivilisationskritisch angehaucht (zuletzt eher enttäuschend: »Hagard«), als besonders hübsch sind uns aber vor allem Bärfuss’ politische Essays in Erinnerung geblieben, in denen er die Verwahrlosung seines Heimatlandes geißelt. Alleine für »Die Schweiz ist des Wahnsinns« 2015 in der FAZ hätte er einen Preis verdient gehabt, nimmt es nach dieser Fundamentalkritik doch Wunder, dass man ihn nicht umgehend im Zürichsee ertränkte. Die Akademie nennt das im üblichen salbungsvollen Sprech »mit furchtlos prüfendem, verwundertem und anerkennendem Blick« die »heutige Welt begleiten«, was ihm allerdings nicht zu Schaden gereichen wird. Denn mit dem Büchnerpreis und dem literarischen Ansehen verhält es sich wie mit der »freien Marktwirtschaft«: Wer hat, dem wird gegeben. Lukas Bärfuss hat fürs erste ausgesorgt. (msa/pm)