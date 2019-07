Keine Preisangaben in Pharmawerbung

New York. Im Kampf gegen hohe Medikamentenpreise hat die US-Regierung eine Schlappe erlitten. Ein Bezirksgericht in Washington hob am Montag die Anordnung auf, dass Pharmafirmen in der TV-Werbung den Preis der Produkte nennen müssen. Die Konzerne Merck, Eli Lilly und Amgen hatten sich gegen die Vorschrift, die am Dienstag in Kraft treten sollte, gewehrt. Das Gesundheitsministerium habe seine Kompetenzen überschritten, so das Gericht. (Reuters/jW)