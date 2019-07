Lasche Regeln für Banken in Australien

Sydney. Die Bankenbranche Australiens hat sich erfolgreich gegen strengere Auflagen gewehrt: Die Geldhäuser müssen ihre Kapitalpuffer nicht so deutlich ausbauen wie geplant. So erklärte die Finanzregulierungsbehörde am Dienstag, die Institute müssten letztere bis Anfang 2024 nur um drei Prozentpunkte statt der geplanten vier bis fünf Punkte anheben. Das ursprüngliche Vorhaben wäre zu belastend gewesen, hieß es zur Begründung. Nun werde man sich andere Maßnahmen überlegen, um die ursprünglichen Ziele zu erreichen. (Reuters/jW)