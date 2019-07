Erste Kandidaten für SPD-Spitze nominiert

Kassel. Der SPD-Bezirksverband Hessen-Nord hat die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann und den Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, als Kandidaten für die Doppelspitze der Bundes-SPD nominiert. Damit seien beide als erste offizielle Kandidaten »im Rennen«, sagte der Bezirksvorsitzende Timon Gremmels am Montag abend in Kassel. Ein Wahlvorstand der Bundespartei werde alle Nominierungen prüfen und am 1. September die Kandidaten bekanntgeben. (dpa/jW)