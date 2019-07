Zahl der Verkehrstoten 2018 gestiegen

Wiesbaden. Auf Straßen in Deutschland haben 3.275 Menschen im vergangenen Jahr ihr Leben verloren. Das waren 95 mehr als 2017 zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um den ersten Anstieg der Zahlen nach zwei Jahren Rückgang. Den endgültigen Angaben zufolge war die Gruppe der Unfallbeteiligten, die in einem Auto starb, mit 1.424 Menschen die größte. 445 Fahrradfahrer kamen bei Unfällen ums Leben. Im Jahr zuvor waren es 382. Gegenwärtig würden etwa Radwege durch die jüngst zugelassenen E-Scooter immer gefährlicher, da auch dort der Platz geringer werde. »Es ist unverantwortlich, immer mehr Fahrzeuge auf erbärmliche Radwege zu lassen, ohne die Infrastruktur dem gewachsenen Bedarf anzupassen«, teilte der Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, Burkhard Stork mit. (dpa/jW)