Tsipras ist weg

In Griechenland hat am Sonntag die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) mit ihrem Vorsitzenden Kyriakos Mitsotakis die Parlamentswahl gewonnen. Mit 39,8 Prozent der Stimmen sicherte sich die ND mit 158 Mandaten die absolute Mehrheit, weil nach dem griechischen Wahlsystem die stärkste Partei zusätzlich 50 Sitze bekommt. Die bislang regierende Syriza unter Regierungschef Alexis Tsipras erreichte 31,5 Prozent und liegt mit 86 Sitzen auf dem zweiten Platz.

Drittstärkste Kraft wurde die sozialdemokratische »Bewegung des Wandels« mit 8,1 Prozent und 22 Sitzen, gefolgt von der Kommunistischen Partei KKE, die mit 5,3 Prozent ihre 15 Mandate verteidigen konnte. Ebenfalls in das Parlament geschafft haben es die rechtspopulistische »Griechische Lösung« mit 3,7 Prozent und zehn Sitzen sowie »ME RA 25« des ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis, die auf 3,4 Prozent und neun Mandate kam.

KKE-Chef Dimitris Koutsoumbas kündigte an, direkt nach der Wahl »den Pfad des Gegenangriffs, den Weg des politischen Klassenkampfs« zu beschreiten. Das Ergebnis bedeute eine Verstärkung der Polarisierung, jedoch keine substantielle Veränderung der politischen Linie. Die KKE werde vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus gegen die neue Regierung kämpfen.

Abgekehrt haben sich die griechischen Wähler von der faschistischen Partei »Goldene Morgendämmerung«. Sie scheiterte mit 2,9 Prozent an der Drei-Prozent-Hürde. Ihre Abgeordneten verlieren damit die Immunität – was sich als entscheidend in einem Prozess um die Ermordung des antifaschistischen Rappers Pavlos Fyssas durch Parteimitglieder im Jahr 2013 erweisen könnte. Das Verfahren startete 2015 und soll in diesem Herbst abgeschlossen werden.

Wahlsieger Mitsotakis wurde noch am Montag als neuer Premierminister vereidigt. Presseberichten zufolge sind die Anwärter für Regierungsämter jene ehemaligen Minister, die schon maßgeblich an der verfehlten Politik der Krisenjahre beteiligt waren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem neuen griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zu seinem Wahlerfolg gratuliert. Sie freue sich auf eine enge, freundschaftliche Zusammenarbeit, »so wie es der deutsch-griechischen Freundschaft und Partnerschaft auch entspricht«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.