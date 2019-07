Bremen: Auch SPD und Grüne an Bord

Bremen. SPD und Grüne haben die geplante Dreierkoalition mit der Partei Die Linke in Bremen gebilligt. Die SPD teilte am Sonnabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, »nach intensiver Debatte« habe der Landesparteitag den Koalitionsvertrag einstimmig bei vier Enthaltungen beschlossen. Die Grünen stimmten bei ihrer Mitgliederversammlung bei nur einer Einhaltung für den Koalitionsvertrag. Bei der Linkspartei hatte bereits am Donnerstag ein Landesparteitag die künftige Koalition mehrheitlich gebilligt; nun schließt sich noch ein Mitgliederentscheid an. (AFP/jW)