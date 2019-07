ARTE France Tochter Odetta begehrt den Unbekannten – »Teorema: Geometrie der Liebe«

EU-Postengeschacher: Kungelei statt Wählerwille?

Erst den Rechten (Uwe Junge von der AfD) einladen und – schlimmer – sich ihm nicht gewachsen zeigen; und nun ganz munter und unschuldig das Schachern zum Thema machen: Moderator Frank Plasberg und seine Redaktion sind gewiss die AfD-naheste Vereinigung im deutschen TV. Immer bereit, dem imaginierten Volkswillen eine Stimme zu geben.

Teorema: Geometrie der Liebe

Eine Familie aus der Mailänder Bourgeoisie im Jahre 1968. Man führt, zumindest materiell, ein problemfreies Leben. Ein Telegramm kündigt einen unerwarteten Besuch an: Einem unbekannten Gast, schön wie ein junger Gott, verfallen nacheinander das Dienstmädchen, die Mutter, der Sohn, die Tochter und schließlich auch der Patriarch der Familie. Seine Abreise stürzt jeden in seine eigene Trauer. Drama, I 1968. Pier Paolo Pasolini, wer sonst? Großartig.

Operation Mondlandung

Die NASA und die Exnazis

Der Imperialismus und seine Helfer: Die Mondlandung im Jahr 1969 war auch ein Erfolg von mehr als 100 Technikern und Ingenieuren aus Deutschland, die für die NASA arbeiteten. Es handelte sich zum Teil um Wissenschaftler, die schon während des Zweiten Weltkriegs in Diensten Hitlers die Waffentechnik revolutioniert und Raketen gebaut hatten – darunter die berüchtigte »V2«, bei deren Produktion Tausende Zwangsarbeiter starben. Mord im großen Stil lohnt sich eben, wer wüsste das besser als die US-Amerikaner.

Ab 18! – Joe Boots

Wenn alle Lüge und Ideologie wie Rauch vorbeigezogen sind, bleibt ein junger US-amerikanischer Kriegsveteran zurück. Er hat im Irak gekämpft und versucht danach, in sein altes ziviles Leben zurückzufinden. Das dokumentarische Porträt zeigt den Exsoldaten in Interviews, in denen er von seiner Motivation berichtet, in den Krieg zu ziehen, und davon, wie er mit dem dort erfahrenen Trauma umgeht.

