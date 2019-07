Die Arbeiter von Mauthausen

commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_192-019,_KZ_Mauthausen,_Sprengungen_im_Steinbruch.jpg creativecommons.org/lice Sprengungen im Mauthausener Steinbruch »Wiener Graben«, 1941/42

Herr Groll und der Dozent erreichten die Donaupromenade vor dem Marktflecken Mauthausen mit seinen reichen Bürgerhäusern. Verständlicherweise werde der Markt mit den hier begangenen Menschheitsverbrechen in Verbindung gebracht, keinesfalls wolle er den Horror relativieren, er halte es aber für zulässig, darauf zu verweisen, dass Mauthausens Geschichte vielfältiger sei, sagte der Dozent. Das Grauen des Naziregimes und die Wunden, die hier der Menschheitsgeschichte geschlagen wurden, würden durch den Kontrast zur übrigen Entwicklung der Region nur um so schwerer verkraftbar.

Herr Groll beschleunigte, der Dozent hielt mit langen Schritten dessen Tempo. Der Ort habe sich Ende des zehnten Jahrhunderts aus einer Mautstätte entwickelt, führte er aus. »Im Jahre 1192 wurde er als ›Muthusin‹ erstmals urkundlich erwähnt.«

»Also eine frühe osmanische Kolonie an der oberen Donau«, merkte Herr Groll an.

»Der Name ist mittel- oder althochdeutsch«, korrigierte ihn der Dozent.

»In aufgeklärten Kreisen ist das dasselbe«, beharrte Groll. »Als Verfechter des multimodalen Verkehrs sind wir Floridsdorfer, die auch auf eine mehrtausendjährige Geschichte am Strom verweisen können, nicht kleinlich.«

Der Dozent hielt in seinem forschen Gang inne. »Was um Himmels willen, ist multimodal?«

Herr Groll bremste den Rollstuhl ein. »Haben Sie noch nie von ›multimodalen Verkehren‹ gehört?«

Diese sexuelle Praxis sei ihm tatsächlich unbekannt, gestand der Dozent. Wahrscheinlich handle es sich um eine Kombination artistischer Kopulationstechniken. Er sei diesbezüglich eher ein Anhänger der alten Schule. Er habe nichts gegen Bewegung beim Sex, im Vordergrund müsse aber das Lusterlebnis und nicht die sportliche Leistung stehen.

»Multimodale Verkehre haben mit Sexualität nichts zu tun, obwohl ich zugeben muss, dass dem Begriff eine gewisse Erweiterung in der von Ihnen vermuteten Weise gut anstünde«, erwiderte Groll. »Noch handelt es sich aber um einen Schlüsselbegriff aus der Logistikbranche. Dort vorn sehen Sie am anderen Ufer die Einfahrt zum Donauhafen von Enns, wo Transportleistungen von Bahn, Lkw und Schiff erbracht werden – eben multimodale Verkehre.« – »Ich verstehe«, sagte der Dozent. »Danke für den sachdienlichen Hinweis. Darf ich mit meinen Ausführungen über Mauthausen fortfahren?«

Herr Groll nahm die Rechte vom Treibreifen des Rollstuhls, machte eine einladende Handbewegung und setzte sich dann wieder in Bewegung.

»Unter den Babenbergern, jenem Geschlecht, das 1156 im Konflikt zwischen Welfen und Staufern zu Herzögen von Österreich befördert wurde, kam es zu einem Aufleben der Donauschiffahrt«, führte der Dozent aus. »Die Gemahlin des Babenbergers Heinrich Jasomirgott, Herzogin Teodora, stammte aus Byzanz und hatte daran einen großen Anteil. Die Donau war für sie die beste Verbindung zur alten Heimat. Im Jahre 1505 wurde bei Mauthausen bereits eine erste Holzbrücke über die Donau errichtet, die später durch Fähren oder ›Fliegende Brücken‹ ersetzt wurde. Besondere wirtschaftliche Bedeutung erlangte Mauthausen als Zwischenstation im Salzhandel, im 19. Jahrhundert trat allerdings die Mauthausener Steinindustrie an dessen Stelle. Die Straßenpflasterungen, Denkmalsockel und Kirchenbewehrungen in allen großen Städten der Donaumonarchie stammen aus Mauthausen. Die nahe Landeshauptstadt Linz sei ohne Mauthausener Marmor und Granit undenkbar. Auch die Nazis begeisterten sich für den Mauthausener Granit. Sie setzten ihn für ihre Monumentalbauten ein, für das Nürnberger Reichsparteitagsgelände, den Autobahnbau und andere Monumentalbauten des NS-Regimes. Dass die Vorfahren des Führers aus dem weiteren Umland stammten, tat dem Boom keinen Abbruch.«

»Das wird wohl auch der Grund gewesen sein, warum die NS-Raumordnungsspezialisten hier, im Kernland des Granitabbaus mit seinen vielen Steinbrüchen, das größte Konzentrationslager auf ostmärkischem Gebiet errichteten«, warf Herr Groll ein.

Der Dozent nickte.

Ein Schubverband mit bulgarischen Hoheitszeichen ordnete sich am linken Donauufer in die Fahrrinne ein. Die beiden Freunde setzten sich wieder in Bewegung.

»Ich möchte Ihr Augenmerk auf eine stolze Geschichte aus der jungen Arbeiterbewegung von Mauthausen lenken«, sagte der Dozent. »Im Jahre 1876 reagierten die Steinarbeiter auf die sich verschärfende Ausbeutung indem sie den Betriebsführer verprügelten und in einen Bach warfen.«

»Warum nicht in die Donau?« wollte Groll wissen.

Der Dozent lächelte. »So klar und pragmatisch die Arbeiter in ihrem Handeln waren, so umsichtig und weitblickend waren sie auch. Um die Wasserqualität des Stroms stand es damals nicht zum besten, da wollten sie eine weitere Verschmutzung nicht riskieren.«

»So muss man sich wohl die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie vorstellen«, meinte Herr Groll. Der Dozent lächelte fein.