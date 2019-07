Mouhcine El Ghomri/SWR/arte Chance auf Bildung in abgelegener Region: »Die Wüstenschule«

Die Wüstenschule

Die Dokumentation zeigt den Alltag in einer abgelegenen Region der Sahara im Südosten Marokkos, nahe der algerischen Grenze. Früher waren die dort lebenden Menschen Nomaden, heute betreiben sie, so gut es geht, Landwirtschaft. Dank einer kleinen Schule bekommen Kinder eine Chance auf Bildung. Der Film begleitet Schüler, ihre Familien und den Lehrer aus der Stadt während mehrerer Monate.

Arte, Sa., 19.30 Uhr

Die Kinder der Seidenstraße

In den Fernen Osten: Im Jahr 1937 ist der britische Reporter George Hogg unterwegs, um über den Japanisch-Chinesischen Krieg zu berichten. Er wird Zeuge eines japanischen Massakers an chinesischen Zivilisten. Kurz nach diesem traumatischen Erlebnis gerät Hogg in die Hände der Besatzer und soll exekutiert werden. Im letzten Moment rettet der kommunistische Partisan Jack Chen ihn vor der Enthauptung. Auf wahren Begebenheiten beruhend, bildmächtig, mit Mauleseln und Kamelen! Und Revolution! Mit Jonathan R. Meyers. AUS/CHN/D/USA 2008.

RBB, Sa., 23.30

Wirtshausmusikanten beim Hirzinger

Wenn man die Bilder ausschaltet, ist das einfach gute Musik. Es gibt frische Gstanzln aus der Steiermark zu alten Melodien. Mit dabei ist auch die Woideck Musi, die mit ihrer Raffele-Musik eine ganz eigene Klangfarbe im Gepäck hat. Der Multiinstrumentalist und Komponist Heinz Grobmeier will das Publikum mit seinen selbstgebauten Instrumenten zum Staunen bringen. Schaun wir mal, nein, hören wir mal hin!

BR, So., 20.15 Uhr

The Big Lebowski

Durch eine Verwechslung mit seinem Namensvetter, einem Millionär, gerät der Althippie Jeff »The Dude« Lebowski ins Visier von Kriminellen. Die entführen die Frau des anderen Lebowski, und dieser Millionär engagiert den naiven Dude, um die Geldübergabe zu übernehmen. Bald ist dieser umzingelt von expressionistischen Malerinnen, schleimigen Assistenten und nihilistischen Nazipornogangstern. In diesem irrsinnigen Film gibt es immer was Neues zu entdecken. Es gibt bereits ernste Spekulationen über eine Fortsetzung! USA/GB 1998.

Arte, So., 20.15 Uhr