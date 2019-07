Die Lagarde-Spekulation

jW

Als die Regierungschefs in Brüssel die Verteilung der Jobs an der Spitze der EU-­Institutionen bekanntgegeben hatten, setzte sofort eine beachtliche Welle beim Kauf von Staatsanleihen ein. Ihre Kurse stiegen. Entsprechend sackte ihre Rendite ab. Die Anleihe der Bundesrepublik mit zehn Jahren Restlaufzeit zum Beispiel rentierte zum ersten Mal überhaupt mit unter minus 0,4 Prozent. Wer solche Staatsschuldpapiere zum aktuellen Preis kauft, muss, um nach zehn Jahren seinen Einsatz zurückzuerhalten, jährlich eine Gebühr oder einen Strafzins von 0,4 Prozent seines Einsatzes bezahlen. Selbst als die Griechenland-Krise tobte und Fluchtgeld in die »sicheren« deutschen Staatsanleihen strömte, war ein solcher Negativzins noch nicht erreicht worden. Dieses Mal aber wurden auch die Anleihen der Südländer von der stürmischen Nachfrage nach europäischen Staatsschulden erfasst. Die italienischen Langläufer von 30 Jahren Laufzeit verzeichneten den stärksten Kurssprung seit 2012, als der Noch-EZB-Präsident Mario Draghi den Spekulanten öffentlich versichert hatte, dass die EZB für alle Schulden geradestehen würde.

Der Begeisterungssturm dieser Tage wurde von der Benennung von Christine Lagarde als künftiger EZB-Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgelöst. (In ihrem Fall gibt es auch keinen pseudodemokratischen Ärger wie bei der Bestimmung der Präsidentschaft der EU-Kommission. Notenbanker sind offensichtlich zu wichtig, als dass man ihre Wahl einem vom gemeinen Volk gewählten »Parlament« überlassen würde.) Frau Lagarde hat in ihrer bisherigen Rolle als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) gezeigt, dass sie Finanzpolitik nach US-Art betreibt. Diese Art ist traditionell weniger rigide als die deutsche, die in der Inflation den einzigen Gegner sah und sich nicht scheute, offen gegen steigende Löhne und Sozialausgaben des Staates aufzutreten. Während der Euro-Krise arbeitete der IWF aufs feinste mit der EZB und der EU-Kommission zusammen, um als »Troika« die griechische Politik neoliberal und antisozial umzukrempeln. Frau Lagarde ließ damals zwar öffentliche Nörgeleien ihrer Angestellten beim IWF an der Austeritätspolitik zu, änderte aber an der vom Scharfmacher, dem damaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble entworfenen Brutalpolitik nicht das geringste.

Der von der Lagarde-Benennung ausgelösten Spekulation auf weiter sinkende Zinsen ging Ähnliches schon das gesamte erste Halbjahr 2019 voraus. Sie wird angetrieben von der schlechter werdenden Weltkonjunktur. Gleich zu Jahresbeginn verabschiedete sich der US-Notenbankpräsident Jerome Powell von seinem Vorhaben, die Leitzinsen für den Dollar anzuheben. Mittlerweile rechnen die Finanzspekulanten noch im Juli mit einer Senkung. In der EZB liefen zuletzt die beiden Hardliner Jens Weidmann von der deutschen und Olli Rehn von der finnischen Zentralbank zu denen über, die eine weitere Lockerung der Finanzierungsbedingungen für Banken und Kapital befürworten. Aber wie macht man das? Wird die EZB wieder massenhaft Anleihen kaufen? Zu noch höheren Kursen von denen, die sie im Zuge der jetzigen Kaufwelle erworben haben? Reelles haben die Anleihekäufe nicht gebracht. Vielleicht haben sie dazu beigetragen, die Banken bei schrumpfendem Geschäft über Wasser zu halten. Auch Lagarde wird da nichts Effektives einfallen.