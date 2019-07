Kurdistan-Experten des Tages: NRW-Verfassungsschutz

Marcel Kusch/dpa Haben die kurdische Politik nicht durchschaut: NRW-Behörden, hier bei der Blockade einer kurdischen Demonstration in Düsseldorf am 4.11.2017

Ahnungslosigkeit gegenüber der kurdischen Politik offenbarte das nordrhein-westfälische Landesamt für Verfassungsschutz in seinem am Mittwoch vorgestellten Bericht für das Jahr 2018: »Obwohl seitens der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans, jW) immer wieder betont wird, man habe die früheren separatistischen Ziele aufgegeben, bemüht sie sich weiterhin um einen länderübergreifenden Verbund aller Kurden im Nahen Osten. Im Rahmen dieser Versuche wurde im September 2017 ein Referendum für ein freies Kurdistan durchgeführt.«

Dieser Versuch des NRW-Geheimdienstes, der in der BRD verbotenen PKK »separatistische Ziele« nachzuweisen, entpuppt sich als Griff ins Klo. Denn das Referendum, bei dem 92 Prozent der Abstimmenden im Nordirak für einen unabhängigen kurdischen Staat votierten, ging keineswegs auf die PKK zurück. Es handelte sich vielmehr um eine Initiative ihres ärgsten innerkurdischen Rivalen, des damaligen Präsidenten der Autonomieregion Kurdistan-Irak, Masud Barsani. Der feudale Clanchef, dessen Peschmerga von der Bundeswehr ausgerüstet wurden, ist ein enger Partner der Bundesregierung. Die PKK nannte das Referendum zwar »ein demokratisches Recht«, kritisierte aber zugleich grundsätzlich die Idee der Befreiung durch einen Nationalstaat.

»Ich glaube nicht, dass es dem Frieden in der Region diente, wenn es einen eigenen Kurdenstaat gäbe«, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor zwei Wochen in Goslar den deutschen Standpunkt erneut deutlich gemacht. Während die Kanzlerin sich damit gegen den Herzenswunsch ihrer kurdischen Verbündeten stellte, würde sie beim inhaftierten PKK-Vordenker Abdullah Öcalan auf Zustimmung stoßen. Dessen Überzeugungen sollten den Sicherheitsbehörden bekannt sein. Schließlich haben sie beim Verbot des in Neuss ansässigen Mesopotamien-Verlages tonnenweise Öcalan-Bücher beschlagnahmt.