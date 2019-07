Krisenmanager gesucht

Alkis Konstantinidis/REUTERS Wird die Wahl voraussichtlich gewinnen: Kyriakos Mitsotakis von der rechtskonservativen Nea Dimokratia (4. Juli, Athen)

Kaum ein Wahlplakat hängt in den Straßen Athens. Die Plätze, die 2015 noch von Hunderttausenden gefüllt worden waren, bleiben leer. Nicht einmal ein TV-Duell zwischen den Spitzenkandidaten der Parteien hat es bei den vorgezogenen Parlamentswahlen, die an diesem Sonntag stattfinden, gegeben. Wenn Wahlen ein Fest der Demokratie sein sollen, sind zu dieser Party bis kurz vor zwölf noch keine Gäste erschienen.

Die Entscheidung von Ministerpräsident Alexis Tsipras, die Wahl auf einen Termin drei Monate vor Ablauf seiner Amtszeit vorzuziehen, wurde durch die für ihn katastrophalen Ergebnisse bei den Europa- und Kommunalwahlen vom 26. Mai motiviert. Seine Partei Syriza wird die Macht mit großer Wahrscheinlichkeit an die etablierte politische Rechte zurückgeben, die sich um die Nea Dimokratia gruppiert. Dieser fast sichere Regierungswechsel wird von den Herrschenden Griechenlands bereits mit Pauken und Trompeten gefeiert: Die Börse reagierte auf die Prognosen mit einem Höhenflug und die »internationalen Märkte« ließen die griechischen Renditeanleihen unter drei Prozent sinken.

Angespornt durch den mächtigen Propagandaapparat der privaten TV-Sender und Zeitungen, die fast ausschließlich der griechischen Oligarchie gehören, erzielte Nea Dimokratia bei der EU-Wahl fast zehn Prozentpunkte mehr als Syriza. Tsipras’ Partei hat ihre Glaubwürdigkeit längst verspielt. Zu wenig wurde in den letzten fünf Jahren getan, um die Monopole der griechischen Eliten anzugreifen, zu sehr schmerzt noch der »Verrat« des Referendums von 2015.

Während Tsipras’ Amtsperiode entwickelte sich Syriza von einer Partei der Antiausteritätspolitik zu einer der Haushaltsüberschüsse. Zwar behauptet er, erfolgreich gewesen zu sein, da die Regierung in Athen nun in der Lage sei, ihre Schulden abzuzahlen. Griechenland sei von den »Ketten« der Spardiktate befreit worden. In Wahrheit aber müssten diese Gewinne nun auch in den kommenden Jahrzehnten erwirtschaftet werden, während gleichzeitig das Land jedes Jahr zu immer neuen »Sparmaßnahmen« gezwungen wird.

Syriza und Nea Dimokratia sehen ein, dass es unmöglich ist, jährlich Überschüsse zu erzielen. Zum einen, weil man Geringverdiener nicht unendlich auspressen kann, zum anderen, weil die Vereinbarungen mit dem IWF und der EU auf der Annahme einer Erholung der Weltwirtschaft beruhten, die nie kam. Nea Dimokratia macht derweil brav Zugeständnisse an die Institutionen: Sie droht, die Arbeitsplätze des öffentlichen Sektors wieder unter die Doktrin »ein neuer Bediensteter pro fünf Ruhestände« zu stellen. Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis hatte bereits im Mai angekündigt, die Steuererleichterungen für Arzneimittel sowie für Gas und Strom für private Haushalte zu streichen.

Die Kräfte der antikapitalistischen Linken waren nicht in der Lage, Syrizas Schwächen zu nutzen. In Grabenkämpfen verrannt, haben das linke Bündnis Antarsya und Laiki Enotita – eine Gruppe, die sich im Sommer 2015 von Syriza trennte – es nicht geschafft, sich auf ein Wahlprogramm zu einigen. Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) wiederum reduziert ihre Kritik an Regierung und anderen Parteien auf persönliche Angriffe und Verschwörungstheorien. Niemand sollte sich also über das Ergebnis der EU-Wahlen und der nun anstehenden Parlamentswahl wundern. Zwar konnte die KKE die Neonazipartei »Goldene Morgendämmerung« überholen, verlor aber einige zehntausend Wähler verglichen mit der Wahl 2015. Laiki Enotita fiel unter ein Prozent. Die griechische Linke ist derzeit nicht in der Lage, für Kämpfe zu mobilisieren, die eine antikapitalistische Alternative schaffen.

Über Inhalte wird in Griechenland schon lange nicht mehr diskutiert. Statt dessen geht es im Wahlkampf darum, wer die Auflagen der internationalen Geldgeber erfüllen und wer die bereits seit zehn Jahren andauernde Krise am besten verwalten kann. Im Prinzip sind sich die regierende »radikale Linke Griechenlands« Syriza und die rechtskonservative Nea Dimokratia einig. Die Regierungsaufgaben wurden 2010 an den IWF, die EU-Kommission und die Euro-Gruppe ausgelagert – jetzt wird die Krise verwaltet.