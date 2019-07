Wasserstreit in BRD absehbar

Berlin. Die Verteilung von Wasser in Deutschland kann nach Einschätzung des Umweltbundesamts (UBA) erstmals seit Jahrzehnten ein relevantes Thema werden, meldete dpa am Freitag. »Häufigere trockene Sommer bedeuten auch, dass sich voraussichtlich mehr Nutzer um die Ressource Wasser streiten werden«, sagte UBA-Wasserexperte Jörg Rechenberg gegenüber der Nachrichtenagentur. Deutlich zu sehen sei bereits, dass die Landwirtschaft als neuer Nutzer von Wasservorräten hinzukommt. Trockenheit und Hitzerekorde treten auch in Deutschland immer häufiger auf. (dpa/jW)