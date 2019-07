Deutsche Bank: Umbau im Vorstand

Frankfurt am Main. Der erwartete Umbau bei der Deutschen Bank nimmt Formen an: Konzernchef Christian Sewing übernehme im Vorstand die Verantwortung für die Investmentbanking-Sparte. Weitere Details zum Führungsteam des Geschäftsbereichs werde die Bank zu gegebener Zeit bekanntgeben, teilte der Konzern am Freitag in Frankfurt mit. Der derzeitige Chef der Investmentsparte, Garth Ritchie, werde das Unternehmen »in gegenseitigem Einvernehmen« verlassen und zum 31. Juli als Vorstandsmitglied zurücktreten. Er stehe der Bank aber noch bis Ende November 2019 beratend zur Verfügung. (dpa/jW)