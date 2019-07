»Abhitlern« mit Auflagen

dpa Zeigen ungern Gesicht: Teilnehmer der »Tage der nationalen Bewegung« in Themar (Juni 2018)

Nachwuchs rekrutieren, braune Netzwerke knüpfen, Strukturen aufbauen: Die Politik machte dies Neonazis in Ostdeutschland bisher besonders leicht. Vor allem Thüringen und Sachsen haben Ultrarechte die Möglichkeit für große Open-Air-Veranstaltungen. Nur zwei Wochen nach einem Rechtsrockfestival im sächsischen Ostritz geht es an diesem Wochenende im südthüringischen Themar mit einem zweitägigen Event weiter. Es gibt auch Protest dagegen: Das regionale »Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra« lädt am Sonnabend zu einem Demokratiefest in der Kleinstadt Themar ein.

Der kleine Ort Kloster Veßra bei Themar im Landkreis Hildburghausen ist Pilgerstätte für Neonazis. Denn dort betreibt Tommy Frenck die Gaststätte »Goldener Löwe«. Am Hitlergeburtstag verkauft er die Schnitzel für 8,88 Euro. Die doppelte Acht ist in der rechten Szene ein Synonym für zwei mal den achten Buchstaben im Alphabet und ist Synonym für »Heil Hitler«. Der ehemalige NPD-Funktionär Frenck sitzt seit 2009 für das rechtsextreme »Bündnis Zukunft Hildburghausen« im Kreisrat. Seit einigen Jahren meldet er in Themar Rechtsrockkonzerte an. Deklariert als politische Versammlung sind diese nicht so einfach zu verbieten. Den Veranstaltungsort, eine Wiese, stellt ihm der Ortsbürgermeister des Nachbardorfes Grimmelshausen, Bodo Dressel, zur Verfügung. Diesmal ruft Frenck zum zweiten Mal die »Tage der Nationalen Bewegung« aus.

Behörden sahen lange weg

Bis zu 1.200 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet. Vergangenes Jahr waren allerdings fast 2.000 Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet nach Themar gepilgert. 2017 waren sogar 6.000 gekommen und konnten dort unter den Augen der Polizei tüchtig »abhitlern« (ARD). Damals tauchte viele Wochen nach dem von Frenck organisierten »Rock gegen Überfremdung« ein Video auf, das zeigte, wie Dutzende Neonazis den Arm immer wieder zum Hitlergruß recken und »Sieg Heil« brüllen. Rechtsrockbands spielten mindestens 14 in Deutschland verbotene Lieder, darunter eines aus einem Album namens »SA voran«. Das Video zeigte auch: Die Beamten sahen sich das alles, ohne einzuschreiten, an. Sie hätten sich nicht ins Zelt getraut, begründete später ein Sprecher der Polizei das defensive Verhalten.

Nazis durch Zugeständnisse »beruhigen«? Das war offenbar auch die Strategie des Freistaats Thüringen, damals bereits seit drei Jahren von der Koalition aus Linkspartei, SPD und Grünen regiert. Die Landesgesellschaft hatte ihnen sogar eine Wiese als Parkplatz überlassen. Landwirtschaftsministerin Birgit Keller rechtfertigte dies gegenüber dem MDR. Die Behörde sei dem Wunsch der Sicherheitsbehörden des Kreises Hildburghausen gefolgt, so Keller damals. Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne) kritisierte das: So ein freiwilliger Vertrag passe nicht zum erklärten Willen des Landes, es Neonazis schwer zu machen.

So steigt in Thüringen, ebenso wie in Sachsen, die Zahl der braunen Events an. Allein in Thüringen hatten 2017 Rechte nach Angaben der Bundesregierung fast 300 kleinere und größere Konzerte und Liederabende abgehalten. 2018 gab das Land fast eine halbe Million Euro für Polizeieinsätze bei solchen Großveranstaltungen aus, wie die Grünen-Fraktion im Landtag auf Anfrage erfuhr.

Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) am 2. Juni, dem jahrelange Hasskampagnen und Morddrohungen aus diesen Kreisen vorausgegangen waren, hat die Politik aber offenbar aufgeschreckt. Kurz danach verständigten sich die Innenminister von Sachsen und Thüringen über mögliche Gegenstrategien. Sie schlugen vor, strengere Regeln für den Brandschutz, die Hygiene und das Wegerecht einzuführen, um Verbote zu erleichtern. »Wenn hier rechtsextremistische Strukturen gewachsen sind, dann hat das auch damit zu tun, dass über diese Konzerte Geldmittel eingetrieben wurden, um immer mehr Immobilien zu kaufen, Veranstaltungen zu organisieren und so weiter«, konstatierte Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD) nach dem Treffen.

Polizei besetzt Tankstelle

Für die braune Party an diesem Wochenende hat Frenck wieder einschlägige Bands geordert, darunter »Sturmwehr« und »Oidoxie«. Letztere, 1995 in Dortmund gegründet, gehört zu den bekanntesten Neonazigruppen in Deutschland und pflegt rege Kontakte zum internationalen rechtsextremen Netzwerk »Blood and Honour«. Das ist in Deutschland zwar verboten, nicht aber deren in rund 25 Ländern aktiver bewaffneter Arm »Combat 18« (C18), zu dem sich die Band in ihren Texten bekennt. Die antifaschistische Rechercheplattform EXIF vermutet seit längerem, dass die C18-Division Deutschland mit Informanten von Sicherheitsbehörden durchsetzt sei. Wohl deshalb werde sie kaum verfolgt, obwohl auch Verbindungen zwischen C18 und dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) bekannt geworden waren.

Das Wort von Innenminister Maier nimmt die Polizei nun wohl ernst. Für ihre Strategie hat sie sich offenbar sogar von Antifaschisten in Ostritz inspirieren lassen. Bevor das von NPD-Kader Thorsten Heise organisierte Festival dort vor zwei Wochen steigen konnte, hatten die Nazigegner das Gros der Biervorräte des einzigen Supermarkt der Kleinstadt an der polnischen Grenze aufgekauft. In Themar will die Polizei nun die Tankstelle in Beschlag nehmen, um von dort den Einsatz zu leiten. Dort hatten sich die Neonazis in den letzten Jahren mit Hochprozentigem versorgt. In Ostritz hatten Behörden in diesem Jahr ein komplettes Alkoholverbot erlassen.

Auch auf dem Themarer Veranstaltungsgelände haben die Behörden den Alkoholkonsum der Neonazis per Auflagenbescheid eingeschränkt. Mit Ausnahme von Leichtbier ist alles verboten. Der Veranstalter versuchte, sich dagegen zu wehren, doch das Verwaltungsgericht Meiningen gab dem Landkreis bereits recht. Auch seinen Antrag, die Proteste an einen weiter entfernten Ort zu verlegen, wiesen die Richter ab. Ob die höhere Instanz, an die sich Frenck nun gewandt hat, das ebenso sieht, stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.