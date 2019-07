Olivier Halin/Mona Lisa/arte Samantha Widmeyer und Meghan Beale untersuchen eine betäubte Raubkatze: »Der unsichtbare Puma«

Der unsichtbare Puma

Ein Besucher in Frankreichs Wäldern?

Die sogenannte Bestie von Gévaudan war ein Raubtier, das in den 1760er Jahren Frauen und Mädchen angriff und tötete. Vor einigen Jahren tauchte das Gerücht auf, dass in den Wäldern des heutigen Départements Haute-Loire wieder ein Raubtier lebe. Ein Filmemacher machte sich auf die Suche nach einem Puma, der sich angeblich in den Wäldern des Zentralmassivs niedergelassen haben soll.

Arte, 18.30 Uhr

Re: Zur Wahl über die Grenze

Orban holt Ukrainer nach Ungarn

Viktor Orban, der Erfinder der illiberalen Demokratie, trifft auf Widerstand: Akos Hadhazy war einst Fidesz-Mitglied und zählt nun zu den vehementesten Gegnern von Ungarns Staatschef. Vor der EU-Wahl reist er an die ungarisch-ukrainische Grenze, um herauszufinden, wieso so viele Ukrainer zur Wahl über die Grenze kommen. Gute Frage.

Arte, 19.40 Uhr

Makro

Problemfall Krankenhaus

Das fast reichste Land der Erde kriegt so einiges nicht in den Griff: Pflegekräfte etwa sind rar – die Bezahlung ist zu schlecht, der Job zu belastend. Patienten werden abgelehnt, weil es auch an Ärzten mangelt, die sich dem Arbeitsdruck in Kliniken gewachsen fühlen. Darunter leidet auch die Krankenhaushygiene. Also: Bloß nicht krank werden!

3sat, 21.00 Uhr

Die Comancheros

Der Texas Ranger Jake Cutter verhaftet den Spieler Paul Regret, der einen Mord begangen haben soll. Doch Regret kann ihm entkommen. Auf dem Weg zurück nach Louisiana wird Cutter von Outlaws, die Indianer mit Alkohol und Waffen versorgen, angegriffen. Unerwartet eilt ihm Regret zu Hilfe. USA 1961. Regie: Meister Michael Curtiz.

BR, 22.55 Uhr

Frau TV

Liebe ohne Grenzen

Vor 50 Jahren startete die Lesben-, Schwulen- und Transgenderbewegung. New York 1969: Bei einer Razzia der Polizei in der Christopher Street gab es erstmals Widerstand gegen Verhaftungen in der Schwulenszene. Das war der Startschuss der Bewegung gegen Diskriminierung und für Gleichbehandlung. Anlässlich des diesjährigen CSD in Köln zeigt »Frau TV« eine Palette von Liebes- und Lebensformen, vor allem jenseits der Frau-Mann-Beziehung und der klassischen Familie Mutter-Vater-Kind. Schadet nicht.

WDR, 23.30 Uhr